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Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС
Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС
ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС – три БПЛА перехватил российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T20:36
2023-06-09T20:40
беспилотник (бпла, дрон)
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
энергодар
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СИМФЕРПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС – три БПЛА перехватил российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости заявил представитель российских силовых структур.Он отметил, что результате ЧП пострадавших и разрушений нет. Перехваченные беспилотники уже обследовали специалисты-взрывотехники, приняв решения уничтожить их на месте.Утром 9 июня дрон был сбит в Воронеже, падая, он врезался в стену многоквартирного жилого дома, трое человек пострадали. Днем в Белгороде дрон упал на крышу офисного здания и загорелся. Была совершена попытка атаковать беспилотниками и нефтебазу в Курске.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, энергодар
Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС

ВСУ попытались атаковать ЗАЭС тремя ударными беспилотниками – они перехвачены

20:36 09.06.2023 (обновлено: 20:40 09.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС – три БПЛА перехватил российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости заявил представитель российских силовых структур.
"Киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС", – заявил собеседник агентства.
Он отметил, что результате ЧП пострадавших и разрушений нет. Перехваченные беспилотники уже обследовали специалисты-взрывотехники, приняв решения уничтожить их на месте.
Утром 9 июня дрон был сбит в Воронеже, падая, он врезался в стену многоквартирного жилого дома, трое человек пострадали. Днем в Белгороде дрон упал на крышу офисного здания и загорелся. Была совершена попытка атаковать беспилотниками и нефтебазу в Курске.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)БезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиЭнергодар
 
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