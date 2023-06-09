https://crimea.ria.ru/20230609/udarnye-bespilotniki-perekhvacheny-nad-zaes-1129296039.html
Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС
Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС
ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС – три БПЛА перехватил российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T20:36
2023-06-09T20:36
2023-06-09T20:40
беспилотник (бпла, дрон)
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127424338_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_46f1ca4c9a139f03d021851901807a70.jpg.webp
СИМФЕРПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС – три БПЛА перехватил российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости заявил представитель российских силовых структур.Он отметил, что результате ЧП пострадавших и разрушений нет. Перехваченные беспилотники уже обследовали специалисты-взрывотехники, приняв решения уничтожить их на месте.Утром 9 июня дрон был сбит в Воронеже, падая, он врезался в стену многоквартирного жилого дома, трое человек пострадали. Днем в Белгороде дрон упал на крышу офисного здания и загорелся. Была совершена попытка атаковать беспилотниками и нефтебазу в Курске.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127424338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d867d98c91660ae0d4fe5628b5c5a89.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, энергодар
Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС тремя ударными беспилотниками – они перехвачены
20:36 09.06.2023 (обновлено: 20:40 09.06.2023)