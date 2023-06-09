https://crimea.ria.ru/20230609/udarnye-bespilotniki-perekhvacheny-nad-zaes-1129296039.html

Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС

Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС – три БПЛА перехватил российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T20:36

2023-06-09T20:36

2023-06-09T20:40

беспилотник (бпла, дрон)

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

энергодар

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СИМФЕРПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Запорожскую АЭС – три БПЛА перехватил российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости заявил представитель российских силовых структур.Он отметил, что результате ЧП пострадавших и разрушений нет. Перехваченные беспилотники уже обследовали специалисты-взрывотехники, приняв решения уничтожить их на месте.Утром 9 июня дрон был сбит в Воронеже, падая, он врезался в стену многоквартирного жилого дома, трое человек пострадали. Днем в Белгороде дрон упал на крышу офисного здания и загорелся. Была совершена попытка атаковать беспилотниками и нефтебазу в Курске.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, энергодар