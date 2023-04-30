https://crimea.ria.ru/20230430/chem-opasny-obstrely-perevedennoy-v-kholodnyy-ostanov-zaes--mnenie-1128444325.html

Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение

Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение

Обстрелы Запорожской атомной электростанции боевиками киевского режима несут трудно прогнозируемые последствия для экологии Запорожской области и всей Европы... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T12:43

2023-04-30T12:43

2023-04-30T12:43

эксклюзивы риа новости крым

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

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ФОРОС, 30 апр - РИА Новости Крым. Обстрелы Запорожской атомной электростанции боевиками киевского режима несут трудно прогнозируемые последствия для экологии Запорожской области и всей Европы. Об этом на полях экологического форума в Форосе РИА Новости Крым сообщил представитель города Энергодар Владислав Лаврик.Экология и двойные стандартыОн подчеркнул, что экология давно стала одним из инструментов реализуемой коллективным западом политики двойных стандартов. И ситуация, когда мировое сообщество старательно не замечало наносимых вооруженными силами Украины артиллерийских ударов по ЗАЭС, не исключение."Возможные риски в случае дальнейших ударов по ЗАЭС трудно прогнозируемые и очень велики. Осенние обстрелы станции – это вопиющий случай. И такого никогда не должно быть, даже намеков на это не должно быть. Никакая вооруженная акция в сторону атомной станции не должна осуществляться", – сказал Лаврик.При этом он отметил, что последние месяцы ситуация на атомной станции стала менее напряженной. Обстрелов стало меньше. Кроме того, собеседник оценил гораздо более конструктивную позицию МАГАТЭ.При этом нельзя говорить о полном прекращении огня: периодически происходят атаки дронов. Также регулярно "прилетает" по расположенным вдоль Днепра населенным пунктам и, к сожалению, гибнут люди, добавил он.Лаврик также пояснил, что недавний удар по четвертому энергоблоку ЗАЭС "не представлял такой значительной угрозы для ядерной безопасности". Однако не все так просто. Если снаряд упадет в районе хранилища отработанного ядерного топлива, может нарушиться герметичность контейнеров, что станет реальной угрозой для радиационной безопасности.Спящая атомная станцияКак пояснил представитель Энергодара, с целью исключить возможную катастрофу из-за обстрелов станции и минимизировать риски, несколько месяцев назад ЗАЭС была переведена в так называемый холодный останов.В таком состоянии станция не способна вырабатывать электроэнергию, ее приходится подпитывать из других источников. Однако и здесь есть свои сложности – ВСУ регулярно обстреливают соседние с Энергодаром населенные пункты и повреждают сети, что может привести к непрогнозируемым последствиям. В этой связи очень важно предпринять все возможные шаги, чтобы прекратить риск обстрелов ЗАЭС и нарушения охлаждения реакторов.В конце марта директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре с рабочим визитом впервые с 1 сентября 2022 года.Крупнейшая в Европе АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.По словам Лихачева, специалисты госкорпорации принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности.В декабре прошлого года над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях"Вы играете с огнем": МАГАТЭ призывает остановить обстрелы ЗАЭСНа Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников миссии МАГАТЭ

https://crimea.ria.ru/20221226/chto-proiskhodit-na-zaes-i-kak-rosatom-obespechivaet-bezopasnost-1126128879.html

https://crimea.ria.ru/20221126/v-magate-otsenili-opasnost-udara-po-khranilischu-otrabotannogo-topliva-zaes-1125556632.html

https://crimea.ria.ru/20230309/kiev-polnostyu-obestochil-zaporozhskuyu-aes---chto-proiskhodit-na-stantsii-1127424609.html

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), экология, безопасность, росатом, магатэ, украина, россия, мнения