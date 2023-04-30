https://crimea.ria.ru/20230430/chem-opasny-obstrely-perevedennoy-v-kholodnyy-ostanov-zaes--mnenie-1128444325.html
Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение
Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение
Обстрелы Запорожской атомной электростанции боевиками киевского режима несут трудно прогнозируемые последствия для экологии Запорожской области и всей Европы... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T12:43
2023-04-30T12:43
2023-04-30T12:43
эксклюзивы риа новости крым
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
экология
безопасность
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магатэ
украина
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ФОРОС, 30 апр - РИА Новости Крым. Обстрелы Запорожской атомной электростанции боевиками киевского режима несут трудно прогнозируемые последствия для экологии Запорожской области и всей Европы. Об этом на полях экологического форума в Форосе РИА Новости Крым сообщил представитель города Энергодар Владислав Лаврик.Экология и двойные стандартыОн подчеркнул, что экология давно стала одним из инструментов реализуемой коллективным западом политики двойных стандартов. И ситуация, когда мировое сообщество старательно не замечало наносимых вооруженными силами Украины артиллерийских ударов по ЗАЭС, не исключение."Возможные риски в случае дальнейших ударов по ЗАЭС трудно прогнозируемые и очень велики. Осенние обстрелы станции – это вопиющий случай. И такого никогда не должно быть, даже намеков на это не должно быть. Никакая вооруженная акция в сторону атомной станции не должна осуществляться", – сказал Лаврик.При этом он отметил, что последние месяцы ситуация на атомной станции стала менее напряженной. Обстрелов стало меньше. Кроме того, собеседник оценил гораздо более конструктивную позицию МАГАТЭ.При этом нельзя говорить о полном прекращении огня: периодически происходят атаки дронов. Также регулярно "прилетает" по расположенным вдоль Днепра населенным пунктам и, к сожалению, гибнут люди, добавил он.Лаврик также пояснил, что недавний удар по четвертому энергоблоку ЗАЭС "не представлял такой значительной угрозы для ядерной безопасности". Однако не все так просто. Если снаряд упадет в районе хранилища отработанного ядерного топлива, может нарушиться герметичность контейнеров, что станет реальной угрозой для радиационной безопасности.Спящая атомная станцияКак пояснил представитель Энергодара, с целью исключить возможную катастрофу из-за обстрелов станции и минимизировать риски, несколько месяцев назад ЗАЭС была переведена в так называемый холодный останов.В таком состоянии станция не способна вырабатывать электроэнергию, ее приходится подпитывать из других источников. Однако и здесь есть свои сложности – ВСУ регулярно обстреливают соседние с Энергодаром населенные пункты и повреждают сети, что может привести к непрогнозируемым последствиям. В этой связи очень важно предпринять все возможные шаги, чтобы прекратить риск обстрелов ЗАЭС и нарушения охлаждения реакторов.В конце марта директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре с рабочим визитом впервые с 1 сентября 2022 года.Крупнейшая в Европе АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.По словам Лихачева, специалисты госкорпорации принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности.В декабре прошлого года над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях"Вы играете с огнем": МАГАТЭ призывает остановить обстрелы ЗАЭСНа Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников миссии МАГАТЭ
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https://crimea.ria.ru/20221126/v-magate-otsenili-opasnost-udara-po-khranilischu-otrabotannogo-topliva-zaes-1125556632.html
https://crimea.ria.ru/20230309/kiev-polnostyu-obestochil-zaporozhskuyu-aes---chto-proiskhodit-na-stantsii-1127424609.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), экология, безопасность, росатом, магатэ, украина, россия, мнения
Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнение
Обстановка на Запорожской АЭС: есть ли риски при остановленных реакторах
ФОРОС, 30 апр - РИА Новости Крым.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции боевиками киевского режима несут трудно прогнозируемые последствия для экологии Запорожской области и всей Европы. Об этом на полях экологического форума в Форосе РИА Новости Крым
сообщил представитель города Энергодар Владислав Лаврик.
Экология и двойные стандарты
Он подчеркнул, что экология давно стала одним из инструментов реализуемой коллективным западом политики двойных стандартов. И ситуация, когда мировое сообщество старательно не замечало наносимых вооруженными силами Украины артиллерийских ударов по ЗАЭС, не исключение.
"Возможные риски в случае дальнейших ударов по ЗАЭС трудно прогнозируемые и очень велики. Осенние обстрелы станции – это вопиющий случай. И такого никогда не должно быть, даже намеков на это не должно быть. Никакая вооруженная акция в сторону атомной станции не должна осуществляться", – сказал Лаврик.
При этом он отметил, что последние месяцы ситуация на атомной станции стала менее напряженной. Обстрелов стало меньше. Кроме того, собеседник оценил гораздо более конструктивную позицию МАГАТЭ.
"Есть надежда, что руководство МАГАТЭ стали как-то более конструктивно оценивать ситуацию и смогли повлиять на украинскую сторону. По крайней мере обстрелов из артиллерийских орудий, РСЗО не было уже несколько месяцев", – пояснил участник форума.
При этом нельзя говорить о полном прекращении огня: периодически происходят атаки дронов. Также регулярно "прилетает" по расположенным вдоль Днепра населенным пунктам и, к сожалению, гибнут люди, добавил он.
Лаврик также пояснил, что недавний удар по четвертому энергоблоку ЗАЭС "не представлял такой значительной угрозы для ядерной безопасности". Однако не все так просто. Если снаряд упадет в районе хранилища отработанного ядерного топлива, может нарушиться герметичность контейнеров, что станет реальной угрозой для радиационной безопасности.
Спящая атомная станция
Как пояснил представитель Энергодара, с целью исключить возможную катастрофу из-за обстрелов станции и минимизировать риски, несколько месяцев назад ЗАЭС была переведена в так называемый холодный останов.
"Холодный останов – это самое безопасное состояние энергоблока. Но и в этом случае охлаждение реактора должно быть непрерывным. За его состоянием постоянно ведется контроль как специальным оборудованием, так и людьми. Поскольку даже в заглушенном состоянии последствия отключение системы охлаждения достаточно трудно прогнозировать", – пояснил Лаврик.
В таком состоянии станция не способна вырабатывать электроэнергию, ее приходится подпитывать из других источников. Однако и здесь есть свои сложности – ВСУ регулярно обстреливают соседние с Энергодаром населенные пункты и повреждают сети, что может привести к непрогнозируемым последствиям. В этой связи очень важно предпринять все возможные шаги, чтобы прекратить риск обстрелов ЗАЭС и нарушения охлаждения реакторов.
В конце марта директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл
на территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре с рабочим визитом впервые с 1 сентября 2022 года.
Крупнейшая в Европе АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
По словам Лихачева, специалисты госкорпорации принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС
и повышению ее надежности.
В декабре прошлого года над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола
.
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