https://crimea.ria.ru/20221226/chto-proiskhodit-na-zaes-i-kak-rosatom-obespechivaet-bezopasnost-1126128879.html

Что происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность

Что происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Что происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность

Специалисты "Росатома" принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности. Об этом заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T09:50

2022-12-26T09:50

2022-12-26T09:50

заэс (запорожская атомная электростанция)

росатом

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.По его словам, сейчас специалисты "Росатома" совместно с присоединившимися сотрудниками бывшей украинской станции, обеспечивают теплоснабжение самого объекта, а также города Энергодара, который также сильно пострадал.Ранее на Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭСВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭСОбстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), росатом, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия