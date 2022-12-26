https://crimea.ria.ru/20221226/chto-proiskhodit-na-zaes-i-kak-rosatom-obespechivaet-bezopasnost-1126128879.html
Что происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность
Что происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Что происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность
Специалисты "Росатома" принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности. Об этом заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T09:50
2022-12-26T09:50
2022-12-26T09:50
заэс (запорожская атомная электростанция)
росатом
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125711643_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b10a91399d4d43107cef9f59a65dd594.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.По его словам, сейчас специалисты "Росатома" совместно с присоединившимися сотрудниками бывшей украинской станции, обеспечивают теплоснабжение самого объекта, а также города Энергодара, который также сильно пострадал.Ранее на Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭСВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭСОбстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти
заэс (запорожская атомная электростанция)
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125711643_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81d7ba7db967eb851940a65f03ea5145.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), росатом, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия
Что происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасность
"Росатом": меры по повышению надежности Запорожской АЭС принимаются
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, сейчас специалисты "Росатома" совместно с присоединившимися сотрудниками бывшей украинской станции, обеспечивают теплоснабжение самого объекта, а также города Энергодара, который также сильно пострадал.
"Сообща мы обеспечиваем сейчас безопасность. Сделать это непросто, потому что линия разделения воинских контингентов буквально в нескольких километрах. Ну и физические угрозы еще не устранены. Тем не менее, ни одного инцидента на станции не было допущено", — цитирует Лихачева РИА Новости.
Ранее на Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола
над хранилищем отработанных ядерных отходов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Читайте также на РИА Новости Крым: