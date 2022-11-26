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В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭС
В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.11.2022
В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭС
Артиллерийский удар по системе защиты отработавшего ядерного топлива на территории Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы". Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T12:28
2022-11-26T12:30
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Артиллерийский удар по системе защиты отработавшего ядерного топлива на территории Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы". Об этом РИА Новости заявил замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков на полях форума "Атомэкспо" в Сочи.По словам Чудакова, контайнмент (система защитных герметичных оболочек – ред.), который представляет собой бетонную стену высотой три метра, может не выдержать артиллерийского удара.Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС &gt;&gt;Он рассказал, что был свидетелем последствий артудара по Бушерской атомной электростанции в Иране. "Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента", – заметил эксперт.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление относительно того, кто обстреливает ЗАЭС. Запорожская АЭС — крупнейшая по числу блоков и атомная электростанция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной ВС РФ. Как неоднократно заявляли в МИД России, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов ввиду непрекращающихся обстрелов территории ЗАЭС со стороны ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221120/massirovannyy-udar-po-zaes-v-rosenergoatome-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1125456332.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ
В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭС

"Эффект грязной бомбы": в МАГАТЭ оценили опасность удара по отработавшему топливу ЗАЭС

12:28 26.11.2022 (обновлено: 12:30 26.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Артиллерийский удар по системе защиты отработавшего ядерного топлива на территории Запорожской АЭС может привести к эффекту "грязной бомбы". Об этом РИА Новости заявил замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков на полях форума "Атомэкспо" в Сочи.
По словам Чудакова, контайнмент (система защитных герметичных оболочек – ред.), который представляет собой бетонную стену высотой три метра, может не выдержать артиллерийского удара.
Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС >>
Он рассказал, что был свидетелем последствий артудара по Бушерской атомной электростанции в Иране. "Тогда по нему ударили ракетой, которая легко пробила и проплавила стену контайнмента", – заметил эксперт.
"Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится "грязная бомба". Бомбы в виде бомбы и искать не надо", – сказал Чудаков.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление относительно того, кто обстреливает ЗАЭС.
Запорожская АЭС — крупнейшая по числу блоков и атомная электростанция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной ВС РФ. Как неоднократно заявляли в МИД России, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов ввиду непрекращающихся обстрелов территории ЗАЭС со стороны ВСУ.
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