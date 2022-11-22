https://crimea.ria.ru/20221122/sereznye-povrezhdeniya-i-neradiatsionnaya-utechka-itog-vizita-magate-na-zaes-1125487450.html
Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекции пострадавшей от украинских атак Запорожской АЭС обнаружили значительные... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T09:41
2022-11-22T09:41
2022-11-22T09:41
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124380048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86972a2c7650623bcf4b91c56022bf71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекции пострадавшей от украинских атак Запорожской АЭС обнаружили значительные повреждения и нерадиационную утечку. Об этом говорится в заявлении организации.Осколками поврежден трубопровод, проводящий сжатый воздух, и кровля одного из зданий. Кроме того, есть видимые повреждения рядом с помещением охраны. Однако ключевое оборудование атомной станции не пострадало, реакторные блоки в порядке, проблем с ядерной безопасностью нет, подчеркнули в МАГАТЭ."Состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", — уточняется в заявлении.Также в агентстве сообщили, что после обстрелов территории в минувшие выходные глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС."В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на установление защитной зоны на станции", - сообщили в агентстве.Министерство обороны России ранее сообщило, что в субботу и утром в воскресенье ВСУ выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС и по питающей ее ЛЭП. На фоне этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии призвал "немедленно остановить" обстрелы Запорожской атомной электростанции.
https://crimea.ria.ru/20221119/vsu-za-polchasa-vypustili-po-perimetru-zaes-12-snaryadov-1125450824.html
https://crimea.ria.ru/20221110/v-oon-obsudili-vozmozhnyy-vizit-magate-v-sevastopol-1125310626.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124380048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89bcbfc38573f9d03590c5fab1683037.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, всу (вооруженные силы украины)
Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Специалисты МАГАТЭ обнаружили значительные повреждения на территории ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекции пострадавшей от украинских атак Запорожской АЭС обнаружили значительные повреждения и нерадиационную утечку. Об этом говорится в заявлении организации.
"Специалисты зафиксировали повреждение резервуаров для хранения конденсата, вызвавшее нерадиоактивную утечку, а также нанесение ракетных ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге, — сообщается на сайте агентства.
Осколками поврежден трубопровод, проводящий сжатый воздух, и кровля одного из зданий. Кроме того, есть видимые повреждения рядом с помещением охраны. Однако ключевое оборудование атомной станции не пострадало, реакторные блоки в порядке, проблем с ядерной безопасностью нет, подчеркнули в МАГАТЭ.
"Состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", — уточняется в заявлении.
Также в агентстве сообщили, что после обстрелов территории в минувшие выходные глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на установление защитной зоны на станции", - сообщили в агентстве.
Министерство обороны России ранее сообщило, что в субботу и утром в воскресенье ВСУ выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС и по питающей ее ЛЭП. На фоне этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии призвал "немедленно остановить" обстрелы Запорожской атомной электростанции.