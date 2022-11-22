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Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекции пострадавшей от украинских атак Запорожской АЭС обнаружили значительные... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T09:41
2022-11-22T09:41
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекции пострадавшей от украинских атак Запорожской АЭС обнаружили значительные повреждения и нерадиационную утечку. Об этом говорится в заявлении организации.Осколками поврежден трубопровод, проводящий сжатый воздух, и кровля одного из зданий. Кроме того, есть видимые повреждения рядом с помещением охраны. Однако ключевое оборудование атомной станции не пострадало, реакторные блоки в порядке, проблем с ядерной безопасностью нет, подчеркнули в МАГАТЭ."Состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", — уточняется в заявлении.Также в агентстве сообщили, что после обстрелов территории в минувшие выходные глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС."В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на установление защитной зоны на станции", - сообщили в агентстве.Министерство обороны России ранее сообщило, что в субботу и утром в воскресенье ВСУ выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС и по питающей ее ЛЭП. На фоне этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии призвал "немедленно остановить" обстрелы Запорожской атомной электростанции.
https://crimea.ria.ru/20221119/vsu-za-polchasa-vypustili-po-perimetru-zaes-12-snaryadov-1125450824.html
https://crimea.ria.ru/20221110/v-oon-obsudili-vozmozhnyy-vizit-magate-v-sevastopol-1125310626.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, всу (вооруженные силы украины)
Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ обнаружили значительные повреждения на территории ЗАЭС

09:41 22.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекции пострадавшей от украинских атак Запорожской АЭС обнаружили значительные повреждения и нерадиационную утечку. Об этом говорится в заявлении организации.
"Специалисты зафиксировали повреждение резервуаров для хранения конденсата, вызвавшее нерадиоактивную утечку, а также нанесение ракетных ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге, — сообщается на сайте агентства.
Осколками поврежден трубопровод, проводящий сжатый воздух, и кровля одного из зданий. Кроме того, есть видимые повреждения рядом с помещением охраны. Однако ключевое оборудование атомной станции не пострадало, реакторные блоки в порядке, проблем с ядерной безопасностью нет, подчеркнули в МАГАТЭ.
"Состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", — уточняется в заявлении.
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Также в агентстве сообщили, что после обстрелов территории в минувшие выходные глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на установление защитной зоны на станции", - сообщили в агентстве.
Министерство обороны России ранее сообщило, что в субботу и утром в воскресенье ВСУ выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС и по питающей ее ЛЭП. На фоне этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии призвал "немедленно остановить" обстрелы Запорожской атомной электростанции.
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