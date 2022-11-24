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Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление
Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление
Международное агентство по атомной энергии не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и называет своей главной целью прекращение обстрелов, а не... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T13:15
2022-11-24T13:15
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и называет своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси телеканалу CNN, пишет РИА Новости.Гросси также заявил о продвижении в переговорах между Москвой и Киевом. В то же время он отметил, что достичь согласованных параметров сторонам не просто из-за расположения станции в зоне боевых действий.В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20221120/massirovannyy-udar-po-zaes-v-rosenergoatome-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1125456332.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ
Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление

В МАГАТЭ высказались по поводу обстрелов ЗАЭС

13:15 24.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и называет своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси телеканалу CNN, пишет РИА Новости.
"Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает (ведет обстрелы — ред.)... Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей", — цитирует Гросси агентство.
Гросси также заявил о продвижении в переговорах между Москвой и Киевом. В то же время он отметил, что достичь согласованных параметров сторонам не просто из-за расположения станции в зоне боевых действий.
В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭ
 
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