https://crimea.ria.ru/20221124/kto-strelyaet-po-zaes-v-magate-sdelali-ocherednoe-zayavlenie-1125524684.html

Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление

Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление

Международное агентство по атомной энергии не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и называет своей главной целью прекращение обстрелов, а не... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T13:15

2022-11-24T13:15

2022-11-24T13:15

заэс (запорожская атомная электростанция)

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Международное агентство по атомной энергии не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и называет своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси телеканалу CNN, пишет РИА Новости.Гросси также заявил о продвижении в переговорах между Москвой и Киевом. В то же время он отметил, что достичь согласованных параметров сторонам не просто из-за расположения станции в зоне боевых действий.В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20221120/massirovannyy-udar-po-zaes-v-rosenergoatome-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1125456332.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ