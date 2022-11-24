https://crimea.ria.ru/20221124/magate-proveli-zamery-na-zaporozhskoy-aes-posle-ukrainskoy-ataki--1125519889.html

МАГАТЭ провело замеры на Запорожской АЭС после украинской атаки

МАГАТЭ провело замеры на Запорожской АЭС после украинской атаки - РИА Новости Крым, 24.11.2022

МАГАТЭ провело замеры на Запорожской АЭС после украинской атаки

Специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС, фон в норме. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T09:44

2022-11-24T09:44

2022-11-24T10:30

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС, фон в норме. Об этом со ссылкой на представителя "Росэнергоатома" Дмитрия Шевченко сообщает РИА Новости.За последние дни зафиксировано 20 попаданий крупнокалиберных снарядов на территорию Запорожской АЭС. В ходе обследования специалисты обнаружили осколки снарядов, один из которых был с маркировкой на латинице.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20221122/sereznye-povrezhdeniya-i-neradiatsionnaya-utechka-itog-vizita-magate-na-zaes-1125487450.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", магатэ