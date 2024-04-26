https://crimea.ria.ru/20240426/v-krymu-pochtili-pamyat-likvidatorov-i-zhertv-avarii-na-chernobylskoy-aes-1136871017.html

В Крыму вспоминают ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС

В Крыму вспоминают ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 26.04.2024

В Крыму вспоминают ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС

В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в Крыму вспоминают тех, кто ценой своей жизни и здоровья ликвидировали последствия... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T08:28

2024-04-26T08:28

2024-04-26T09:12

чернобыль

мнения

память

история

радиация

сергей аксенов

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136870905_0:81:1080:689_1920x0_80_0_0_e67199b1a054562dd4dd038dd246bb81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в Крыму вспоминают тех, кто ценой своей жизни и здоровья ликвидировали последствия Чернобыльской и других аварий.Поддержка пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС остается одним из ключевых направлений социальной политики. Но важны не только материальные меры, важна память о жертвах этой страшной трагедии. О тех, кто отважно противостоял невидимому, смертельно опасному врагу."Низкий поклон вам, друзья!" – подчеркнул глава республики.Он провел историческую параллель и отметил, что "мы привычно повторяем, что Чернобыль не только крупнейшая техногенная катастрофа, но и урок для всего человечества"."К сожалению, урок не выучен. Ядерный шантаж стал инструментом политики киевского режима и его западных хозяев. Надо лишить обезумевших негодяев любой возможности устроить новую ядерную катастрофу. Наши воины в зоне СВО выполняют в том числе и эту задачу", – резюмировал глава РК.В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов напомнил, что произошедшая 38 лет назад авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей катастрофой в области атомной энергетики. В результате ЧП миллионы людей подверглись радиоактивному облучению, а Чернобыль на долгие годы превратился в зону отчуждения.Подводя итог, спикер Госсовета РК подчеркнул, что только полная денацификация и демилитаризация киевского преступного режима в рамках проводимой Россией спецоперации позволит избежать повторения Чернобыля.

чернобыль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыль, мнения, память, история, радиация, сергей аксенов, владимир константинов