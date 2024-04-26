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В Крыму вспоминают ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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В Крыму вспоминают ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС
В Крыму вспоминают ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Крыму вспоминают ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС
В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в Крыму вспоминают тех, кто ценой своей жизни и здоровья ликвидировали последствия... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T08:28
2024-04-26T09:12
чернобыль
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история
радиация
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в Крыму вспоминают тех, кто ценой своей жизни и здоровья ликвидировали последствия Чернобыльской и других аварий.Поддержка пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС остается одним из ключевых направлений социальной политики. Но важны не только материальные меры, важна память о жертвах этой страшной трагедии. О тех, кто отважно противостоял невидимому, смертельно опасному врагу."Низкий поклон вам, друзья!" – подчеркнул глава республики.Он провел историческую параллель и отметил, что "мы привычно повторяем, что Чернобыль не только крупнейшая техногенная катастрофа, но и урок для всего человечества"."К сожалению, урок не выучен. Ядерный шантаж стал инструментом политики киевского режима и его западных хозяев. Надо лишить обезумевших негодяев любой возможности устроить новую ядерную катастрофу. Наши воины в зоне СВО выполняют в том числе и эту задачу", – резюмировал глава РК.В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов напомнил, что произошедшая 38 лет назад авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей катастрофой в области атомной энергетики. В результате ЧП миллионы людей подверглись радиоактивному облучению, а Чернобыль на долгие годы превратился в зону отчуждения.Подводя итог, спикер Госсовета РК подчеркнул, что только полная денацификация и демилитаризация киевского преступного режима в рамках проводимой Россией спецоперации позволит избежать повторения Чернобыля.
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чернобыль, мнения, память, история, радиация, сергей аксенов, владимир константинов
В Крыму вспоминают ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС

В Крыму вспоминают ликвидаторов и жертв радиационных аварий и катастроф

08:28 26.04.2024 (обновлено: 09:12 26.04.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Крыму почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС
В Крыму почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в Крыму вспоминают тех, кто ценой своей жизни и здоровья ликвидировали последствия Чернобыльской и других аварий.

"Сегодня мы вспоминаем героев, которые ценой своей жизни и здоровья спасали наше будущее, ликвидировали последствия Чернобыльской и других аварий. Среди этих мужественных людей было немало крымчан", – написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Поддержка пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС остается одним из ключевых направлений социальной политики. Но важны не только материальные меры, важна память о жертвах этой страшной трагедии. О тех, кто отважно противостоял невидимому, смертельно опасному врагу.
"Низкий поклон вам, друзья!" – подчеркнул глава республики.
Он провел историческую параллель и отметил, что "мы привычно повторяем, что Чернобыль не только крупнейшая техногенная катастрофа, но и урок для всего человечества".
"К сожалению, урок не выучен. Ядерный шантаж стал инструментом политики киевского режима и его западных хозяев. Надо лишить обезумевших негодяев любой возможности устроить новую ядерную катастрофу. Наши воины в зоне СВО выполняют в том числе и эту задачу", – резюмировал глава РК.
В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов напомнил, что произошедшая 38 лет назад авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей катастрофой в области атомной энергетики. В результате ЧП миллионы людей подверглись радиоактивному облучению, а Чернобыль на долгие годы превратился в зону отчуждения.

"Мы чтим память жертв аварии и отдаем дань уважения ликвидаторам ее последствий, – написал он. – Однако, к сожалению, уроки из случившегося вынесли не все. Сегодня киевские террористы с молчаливого согласия своих заокеанских хозяев толкают человечество к новой катастрофе, разрушая Запорожскую АЭС".

Подводя итог, спикер Госсовета РК подчеркнул, что только полная денацификация и демилитаризация киевского преступного режима в рамках проводимой Россией спецоперации позволит избежать повторения Чернобыля.
 
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