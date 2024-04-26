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Китай предостерег США от пересечения "красных линий"
Китай предостерег США от пересечения "красных линий" - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Китай предостерег США от пересечения "красных линий"
В пятницу в Пекине прошла встреча министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T08:02
2024-04-26T08:02
2024-04-26T08:39
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ван и
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Пекине прошла встреча министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил на встрече Ван И.Однако, подчеркнул он, негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться.США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая и пересекать "красные линии", заявил министр иностранных дел КНР.Ван И отметил, что отношения Китая и США сталкиваются с различными препятствиями. Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, а его основные интересы сталкиваются с вызовами, подчеркнул министр иностранных дел КНР.По его словам, то, будут ли Китай и США твердо придерживаться правильного пути стабильности и движения вперед или же вновь опустятся по спирали к ошибкам прошлого, является серьезным вопросом, стоящим перед обеими странами, который проверяет их искренность и возможности.Блинкен находится с визитом в Китае, он посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, пока официально не сообщалось.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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китай, сша, политика, в мире, ван и, энтони блинкен, переговоры
Китай предостерег США от пересечения "красных линий"
США не должны пересекать "красные линии" и вмешиваться в дела Китая – Ван И
08:02 26.04.2024 (обновлено: 08:39 26.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Пекине прошла встреча министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил на встрече Ван И.
"Под руководством лидеров двух государств китайско-американские отношения в целом стабилизировались, у двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество", – заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Однако, подчеркнул он, негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться.
США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая и пересекать "красные линии", заявил министр иностранных дел КНР.
"Требования Китая последовательны, он всегда выступает за взаимное уважение основных интересов. США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, не должны подавлять развитие Китая, им также не следует пересекать "красные линии" Пекина, касающиеся суверенитета, безопасности и интересов развития КНР", – заявил Ван И.
Ван И отметил, что отношения Китая и США сталкиваются с различными препятствиями. Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, а его основные интересы сталкиваются с вызовами, подчеркнул министр иностранных дел КНР.
По его словам, то, будут ли Китай и США твердо придерживаться правильного пути стабильности и движения вперед или же вновь опустятся по спирали к ошибкам прошлого, является серьезным вопросом, стоящим перед обеими странами, который проверяет их искренность и возможности.
Блинкен находится с визитом в Китае, он посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, пока официально не сообщалось.