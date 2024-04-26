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Китай предостерег США от пересечения "красных линий"

Китай предостерег США от пересечения "красных линий" - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Китай предостерег США от пересечения "красных линий"

В пятницу в Пекине прошла встреча министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T08:02

2024-04-26T08:02

2024-04-26T08:39

китай

сша

политика

в мире

ван и

энтони блинкен

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В пятницу в Пекине прошла встреча министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил на встрече Ван И.Однако, подчеркнул он, негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться.США не должны вмешиваться во внутренние дела Китая и пересекать "красные линии", заявил министр иностранных дел КНР.Ван И отметил, что отношения Китая и США сталкиваются с различными препятствиями. Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, а его основные интересы сталкиваются с вызовами, подчеркнул министр иностранных дел КНР.По его словам, то, будут ли Китай и США твердо придерживаться правильного пути стабильности и движения вперед или же вновь опустятся по спирали к ошибкам прошлого, является серьезным вопросом, стоящим перед обеими странами, который проверяет их искренность и возможности.Блинкен находится с визитом в Китае, он посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. Примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, пока официально не сообщалось.

китай

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, политика, в мире, ван и, энтони блинкен, переговоры