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Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу
Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T00:01
2024-04-26T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
крым
симферополь
севастополь
феодосия
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15; днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, с середины дня северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +20…+22.В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, без осадков. Днем - дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +22...+24 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +20...+22.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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РИА Новости Крым
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96
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, симферополь, севастополь, феодосия, ялта, алушта, евпатория, судак
Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу пройдут кратковременные грозовые дожди

00:01 26.04.2024
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16; днем +19…+24, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15; днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, с середины дня северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +20…+22.
В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, без осадков. Днем - дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +22...+24 градусов.
В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +20...+22.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрКрымСимферопольСевастопольФеодосияЯлтаАлуштаЕвпаторияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 апреля
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