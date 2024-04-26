https://crimea.ria.ru/20240426/grozy-i-teplo-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1136862437.html

Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу

Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T00:01

2024-04-26T00:01

2024-04-26T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

крым

симферополь

севастополь

феодосия

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15; днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, с середины дня северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +20…+22.В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, без осадков. Днем - дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +22...+24 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +20...+22.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

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судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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