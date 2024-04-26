https://crimea.ria.ru/20240426/grozy-i-teplo-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1136862437.html
Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу
Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T00:01
2024-04-26T00:01
2024-04-26T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
крым
симферополь
севастополь
феодосия
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136315056_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_1aab372315881fe98a1eb1592fed202e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15; днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, с середины дня северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +20…+22.В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, без осадков. Днем - дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +22...+24 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +20...+22.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
крым
симферополь
севастополь
феодосия
ялта
алушта
евпатория
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136315056_0:63:1280:1023_1920x0_80_0_0_075b35e0d01a16781bb6692125099c64.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, симферополь, севастополь, феодосия, ялта, алушта, евпатория, судак
Грозы и тепло: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу пройдут кратковременные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16; днем +19…+24, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15; днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, с середины дня северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +20…+22.
В Ялте и Алуште ночью переменная облачность, без осадков. Днем - дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +14...+16, днем воздух прогреется до +22...+24 градусов.
В Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +16...+18 градусов, днем +20...+22.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.