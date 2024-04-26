https://crimea.ria.ru/20240426/spisanie-peni-ili-rassrochka-kak-izbavitsya-ot-dolga-za-kapremont-v-krymu-1136849465.html
Списание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в Крыму
Списание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в Крыму - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Списание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в Крыму
Крымчане, которые накопили долги по взносам на капремонт в многоквартирных домах, могут списать пеню в случае, если погасят основной долг с 1 мая по 31 декабря... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T06:41
2024-04-26T06:41
2024-04-26T06:41
капремонт многоквартирных домов
крым
долги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Крымчане, которые накопили долги по взносам на капремонт в многоквартирных домах, могут списать пеню в случае, если погасят основной долг с 1 мая по 31 декабря текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник планово-экономического управления Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК Арсений Леонов.Эксперт отметил, что на сегодня в Крыму регулярно оплачивают взносы на капремонт до 83% собственников жилья. При этом самая низкая собираемость взносов сохраняется в Ялте – около 55%. Наилучшие показатели собираемости взносов зафиксированы в Симферополе – более 80%."Для стимулирования оплат Фонд совместно с министерством ЖКХ запустил акцию по списанию пени при полном погашении задолженности по оплате взносов на капремонт. Списание произойдет автоматически", - сказал Леонов. Акция продлится с 1 мая по 31 декабря текущего года.Кроме того, для граждан, которые накопили значительную задолженность, либо приобрели квартиру с долгом по взносам на капитальный ремонт, предусмотрена реструктуризация в виде предоставления рассрочки на 12 месяцев."Чтобы заключить договор на рассрочку, собственнику жилья необходимо сначала погасить пеню в полном объеме", – продолжил чиновник и отметил, что в период действия рассрочки пеня начисляться не будет.Согласно данным мониторинга Фонда, в рамках акции будет списано порядка 13 млн рублей пени у 22 тысяч собственников жилья.Подобная акция в регионе проводится второй раз. В Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым отметили, что в следующем году повторять ее не планируют и порекомендовали крымчанам воспользоваться открывшейся возможностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставкеНа компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублейКрымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт
https://crimea.ria.ru/20240425/krymchane-zadolzhali-za-kapremont-400-millionov-dolgi-vzyschut-prinuditelno-1136849758.html
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капремонт многоквартирных домов, крым, долги, жкх, жкх крыма и севастополя, жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма
Списание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в Крыму
До 31 декабря крымчанам помогут списать пени за неуплату взносов на капремонт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Крымчане, которые накопили долги по взносам на капремонт в многоквартирных домах, могут списать пеню в случае, если погасят основной долг с 1 мая по 31 декабря текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник планово-экономического управления Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК Арсений Леонов.
Эксперт отметил, что на сегодня в Крыму регулярно оплачивают взносы на капремонт до 83% собственников жилья. При этом самая низкая собираемость взносов сохраняется в Ялте – около 55%. Наилучшие показатели собираемости взносов зафиксированы в Симферополе – более 80%.
"Для стимулирования оплат Фонд совместно с министерством ЖКХ запустил акцию по списанию пени при полном погашении задолженности по оплате взносов на капремонт. Списание произойдет автоматически", - сказал Леонов.
Акция продлится с 1 мая по 31 декабря текущего года.
Кроме того, для граждан, которые накопили значительную задолженность, либо приобрели квартиру с долгом по взносам на капитальный ремонт, предусмотрена реструктуризация в виде предоставления рассрочки на 12 месяцев.
"Чтобы заключить договор на рассрочку, собственнику жилья необходимо сначала погасить пеню в полном объеме", – продолжил чиновник и отметил, что в период действия рассрочки пеня начисляться не будет.
Согласно данным мониторинга Фонда, в рамках акции будет списано порядка 13 млн рублей пени у 22 тысяч собственников жилья.
Подобная акция в регионе проводится второй раз. В Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым отметили, что в следующем году повторять ее не планируют и порекомендовали крымчанам воспользоваться открывшейся возможностью.
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