https://crimea.ria.ru/20240426/spisanie-peni-ili-rassrochka-kak-izbavitsya-ot-dolga-za-kapremont-v-krymu-1136849465.html

Списание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в Крыму

Списание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в Крыму - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Списание пени или рассрочка: как избавиться от долга за капремонт в Крыму

Крымчане, которые накопили долги по взносам на капремонт в многоквартирных домах, могут списать пеню в случае, если погасят основной долг с 1 мая по 31 декабря... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T06:41

2024-04-26T06:41

2024-04-26T06:41

капремонт многоквартирных домов

крым

долги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Крымчане, которые накопили долги по взносам на капремонт в многоквартирных домах, могут списать пеню в случае, если погасят основной долг с 1 мая по 31 декабря текущего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник планово-экономического управления Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК Арсений Леонов.Эксперт отметил, что на сегодня в Крыму регулярно оплачивают взносы на капремонт до 83% собственников жилья. При этом самая низкая собираемость взносов сохраняется в Ялте – около 55%. Наилучшие показатели собираемости взносов зафиксированы в Симферополе – более 80%."Для стимулирования оплат Фонд совместно с министерством ЖКХ запустил акцию по списанию пени при полном погашении задолженности по оплате взносов на капремонт. Списание произойдет автоматически", - сказал Леонов. Акция продлится с 1 мая по 31 декабря текущего года.Кроме того, для граждан, которые накопили значительную задолженность, либо приобрели квартиру с долгом по взносам на капитальный ремонт, предусмотрена реструктуризация в виде предоставления рассрочки на 12 месяцев."Чтобы заключить договор на рассрочку, собственнику жилья необходимо сначала погасить пеню в полном объеме", – продолжил чиновник и отметил, что в период действия рассрочки пеня начисляться не будет.Согласно данным мониторинга Фонда, в рамках акции будет списано порядка 13 млн рублей пени у 22 тысяч собственников жилья.Подобная акция в регионе проводится второй раз. В Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым отметили, что в следующем году повторять ее не планируют и порекомендовали крымчанам воспользоваться открывшейся возможностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставкеНа компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублейКрымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт

https://crimea.ria.ru/20240425/krymchane-zadolzhali-za-kapremont-400-millionov-dolgi-vzyschut-prinuditelno-1136849758.html

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