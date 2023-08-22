https://crimea.ria.ru/20230822/krymchane-zaplatili-okolo-milliarda-vznosov-za-kapremont-1130858382.html

Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт

Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт

Крымчане стали более охотно вносить взносы на капитальных ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-22T07:46

2023-08-22T07:46

2023-08-21T17:26

радио "спутник в крыму"

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капремонт многоквартирных домов

общество

аламдар амирасланов

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Крымчане стали более охотно вносить взносы на капитальных ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель гендиректора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов."Очень радует, что крымчане активно участвуют в программе капремонта, выплачивая взносы. На сегодняшний день жители региона выплатили около миллиарда рублей взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов", – сказала Амирасланов и добавил, что число добросовестных плательщиков растет.Первый заместитель гендиректора Фонда капремонта РК также напомнил, что в рамках программы проводится капитальный ремонт общедолевого имущества: кровель, лифтового оборудования, фасадов, фундаментов, внутридомовых инженерных сетей и подвальных помещений. Эти виды работ закреплены жилищным кодексом РФ. В то же время ремонт подъездов проводится за счет средств, собранных управляющими компаниями.Он также сообщил, что в Крыму собираются капитально отремонтировать около четырехсот кровель многоквартирных домов.Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщал, что по итогам прошлого года около 100 млрд рублей собранных с населения взносов на капитальный ремонт не были израсходованы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиардаКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреВ Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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