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Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт
Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт
Крымчане стали более охотно вносить взносы на капитальных ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-22T07:46
2023-08-22T07:46
2023-08-21T17:26
радио "спутник в крыму"
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общество
аламдар амирасланов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Крымчане стали более охотно вносить взносы на капитальных ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель гендиректора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов."Очень радует, что крымчане активно участвуют в программе капремонта, выплачивая взносы. На сегодняшний день жители региона выплатили около миллиарда рублей взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов", – сказала Амирасланов и добавил, что число добросовестных плательщиков растет.Первый заместитель гендиректора Фонда капремонта РК также напомнил, что в рамках программы проводится капитальный ремонт общедолевого имущества: кровель, лифтового оборудования, фасадов, фундаментов, внутридомовых инженерных сетей и подвальных помещений. Эти виды работ закреплены жилищным кодексом РФ. В то же время ремонт подъездов проводится за счет средств, собранных управляющими компаниями.Он также сообщил, что в Крыму собираются капитально отремонтировать около четырехсот кровель многоквартирных домов.Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщал, что по итогам прошлого года около 100 млрд рублей собранных с населения взносов на капитальный ремонт не были израсходованы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиардаКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреВ Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
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жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, капремонт многоквартирных домов, общество, аламдар амирасланов, крым
Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт
В Крыму растут число ответственных плательщиков взносов на капремонт МКД
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым.
Крымчане стали более охотно вносить взносы на капитальных ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил первый заместитель гендиректора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.
"Очень радует, что крымчане активно участвуют в программе капремонта, выплачивая взносы. На сегодняшний день жители региона выплатили около миллиарда рублей взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов", – сказала Амирасланов и добавил, что число добросовестных плательщиков растет.
Первый заместитель гендиректора Фонда капремонта РК также напомнил, что в рамках программы проводится капитальный ремонт общедолевого имущества: кровель, лифтового оборудования, фасадов, фундаментов, внутридомовых инженерных сетей и подвальных помещений. Эти виды работ закреплены жилищным кодексом РФ. В то же время ремонт подъездов проводится за счет средств, собранных управляющими компаниями.
Он также сообщил, что в Крыму собираются капитально отремонтировать около четырехсот кровель многоквартирных домов.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщал, что по итогам прошлого года около 100 млрд рублей собранных с населения взносов на капитальный ремонт не были израсходованы.
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