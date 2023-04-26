https://crimea.ria.ru/20230426/krasnov-zayavil-o-neispolzovanii-sobrannykh-na-kapremont-100-mlrd-rubley--1128371689.html

Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными

Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными

В 2022 общий размер неиспользованных денег, собранных с граждан на капитальный ремонт, составил 100 миллиардов рублей. Об этом во время ежегодного отчета в... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T11:52

2023-04-26T11:52

2023-04-26T11:54

игорь краснов

капремонт многоквартирных домов

россия

жкх

общество

генеральная прокуратура рф

совет федерации

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В 2022 общий размер неиспользованных денег, собранных с граждан на капитальный ремонт, составил 100 миллиардов рублей. Об этом во время ежегодного отчета в Совете Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.При этом, по его словам, в прошлом году работы по капремонту не выполнены в более 16 тыс. жилых зданий, что коснулось 1,5 млн человек"Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей", - цитирует Краснова РИА Новости.Кроме того, по его информации, в 33 регионах России была пресечена противоправная деятельность руководителей региональных операторов и подрядчиков. Имеются случаи хищений средств фондов капремонта. По данным фактам возбуждено свыше 240 уголовных дел.В этой связи генпрокурор предложил передать полномочия по открытию лицевых счетов по программам капремонта жилых домов от региональных операторов Федеральному казначейству, что позволит дополнительно контролировать расходование средств.Краснов уточнил, что уже проинформировал об этом президента и председателя правительства.В Крыму программа капремонта действует с 2016 года. При этом Фонд капремонта формирует списки на проведение работ каждые три года: с 2016 по 2018 год, с 2019 по 2021 года, и новый – с 2022 по 2024 год, пояснила замминистра.По информации замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елены Палкиной, за первые шесть лет удалось охватить капитальными ремонтами около 1800 многоквартирных жилых домов. На данные цели было выделено более 5,5 млрд рублей, еще 4,8 млрд рублей в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда жаловаться на строителей во время капитального ремонта дома в КрымуКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреУплативших долг освободят от пени - Фонд капремонта Крыма

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, капремонт многоквартирных домов, россия, жкх, общество, генеральная прокуратура рф, совет федерации, новости