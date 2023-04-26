Рейтинг@Mail.ru
Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230426/krasnov-zayavil-o-neispolzovanii-sobrannykh-na-kapremont-100-mlrd-rubley--1128371689.html
Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными
Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными
В 2022 общий размер неиспользованных денег, собранных с граждан на капитальный ремонт, составил 100 миллиардов рублей. Об этом во время ежегодного отчета в... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T11:52
2023-04-26T11:54
игорь краснов
капремонт многоквартирных домов
россия
жкх
общество
генеральная прокуратура рф
совет федерации
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110786/51/1107865179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58082d33295ea28714be1fece18dd68b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В 2022 общий размер неиспользованных денег, собранных с граждан на капитальный ремонт, составил 100 миллиардов рублей. Об этом во время ежегодного отчета в Совете Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.При этом, по его словам, в прошлом году работы по капремонту не выполнены в более 16 тыс. жилых зданий, что коснулось 1,5 млн человек"Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей", - цитирует Краснова РИА Новости.Кроме того, по его информации, в 33 регионах России была пресечена противоправная деятельность руководителей региональных операторов и подрядчиков. Имеются случаи хищений средств фондов капремонта. По данным фактам возбуждено свыше 240 уголовных дел.В этой связи генпрокурор предложил передать полномочия по открытию лицевых счетов по программам капремонта жилых домов от региональных операторов Федеральному казначейству, что позволит дополнительно контролировать расходование средств.Краснов уточнил, что уже проинформировал об этом президента и председателя правительства.В Крыму программа капремонта действует с 2016 года. При этом Фонд капремонта формирует списки на проведение работ каждые три года: с 2016 по 2018 год, с 2019 по 2021 года, и новый – с 2022 по 2024 год, пояснила замминистра.По информации замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елены Палкиной, за первые шесть лет удалось охватить капитальными ремонтами около 1800 многоквартирных жилых домов. На данные цели было выделено более 5,5 млрд рублей, еще 4,8 млрд рублей в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда жаловаться на строителей во время капитального ремонта дома в КрымуКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреУплативших долг освободят от пени - Фонд капремонта Крыма
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110786/51/1107865179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3e337c9ecca1b2e45dec1e3f5029864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь краснов, капремонт многоквартирных домов, россия, жкх, общество, генеральная прокуратура рф, совет федерации, новости
Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными

Краснов: в 2022 году на капремонт не израсходовали 100 млрд рублей, собранных с граждан

11:52 26.04.2023 (обновлено: 11:54 26.04.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт домов. Архивное фото
Капитальный ремонт домов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В 2022 общий размер неиспользованных денег, собранных с граждан на капитальный ремонт, составил 100 миллиардов рублей. Об этом во время ежегодного отчета в Совете Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
При этом, по его словам, в прошлом году работы по капремонту не выполнены в более 16 тыс. жилых зданий, что коснулось 1,5 млн человек
"Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей", - цитирует Краснова РИА Новости.
Кроме того, по его информации, в 33 регионах России была пресечена противоправная деятельность руководителей региональных операторов и подрядчиков. Имеются случаи хищений средств фондов капремонта. По данным фактам возбуждено свыше 240 уголовных дел.
В этой связи генпрокурор предложил передать полномочия по открытию лицевых счетов по программам капремонта жилых домов от региональных операторов Федеральному казначейству, что позволит дополнительно контролировать расходование средств.
Краснов уточнил, что уже проинформировал об этом президента и председателя правительства.
В Крыму программа капремонта действует с 2016 года. При этом Фонд капремонта формирует списки на проведение работ каждые три года: с 2016 по 2018 год, с 2019 по 2021 года, и новый – с 2022 по 2024 год, пояснила замминистра.
По информации замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елены Палкиной, за первые шесть лет удалось охватить капитальными ремонтами около 1800 многоквартирных жилых домов. На данные цели было выделено более 5,5 млрд рублей, еще 4,8 млрд рублей в 2022 году.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Куда жаловаться на строителей во время капитального ремонта дома в Крыму
Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире
Уплативших долг освободят от пени - Фонд капремонта Крыма
 
Игорь КрасновКапремонт многоквартирных домовРоссияЖКХОбществоГенеральная прокуратура РФСовет ФедерацииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
12:07Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм
11:52Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными
11:41Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно
11:35COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших
11:14Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит
10:43Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения
10:09Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа
09:53Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского
09:34Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму
09:10В Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделку
08:59За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнение
08:25Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе
08:00Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть
07:55Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино
07:24Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВО
07:01Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС 1:08
00:01Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду
22:36Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
22:34Главные новости Крыма: 25 апреля
Лента новостейМолния