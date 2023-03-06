Уплативших долг освободят от пени - Фонд капремонта Крыма
Крымчан освободят от пени и штрафов в случае погашения долга по взносам за капремонт
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРасчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Должников по уплате взносов за капремонт освободят от уплаты штрафов и пени, если они полностью погасят основной долг. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина.
"С 1 марта по 1 июля проводит акцию "Заплати долг и живи без пени". В рамках мероприятия по 100% погашении задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт по состоянию на дату платежа, начисленная задолженность по пене будет списана", – сообщила Палкина.
Замминистра подчеркнула, что такая акция в республике проводится впервые. В первую очередь она направлена на снижение задолженности по уплате взносов на капремонт среди населения.
Поскольку срок мероприятия ограничен, Палкина порекомендовала крымчанам воспользоваться открывшейся возможностью.
В свою очередь начальник планово-экономического управления Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК Арсений Леонов напомнил, что минимальный размер взноса за капремонт в Крыму увеличился с 6,8 рубля до 7,21 рубля.
Экономист также отметил рост собираемости взносов. По итогам 2022 года она составила почти 95%, против максимум 70% в предыдущие периоды.
Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина сообщила, что за первые шесть лет удалось охватить капитальными ремонтами около 1800 многоквартирных жилых домов. На данные цели было выделено более 5,5 млрд рублей, еще 4,8 млрд рублей в 2022 году.
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