https://crimea.ria.ru/20230306/uplativshikh-dolg-osvobodyat-ot-peni---fond-kapremonta-kryma-1127292269.html

Уплативших долг освободят от пени - Фонд капремонта Крыма

Уплативших долг освободят от пени - Фонд капремонта Крыма - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Уплативших долг освободят от пени - Фонд капремонта Крыма

Должников по уплате взносов за капремонт освободят от уплаты штрафов и пени, если они полностью погасят основной долг. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T08:13

2023-03-06T08:13

2023-03-06T08:13

крым

жкх

жкх крыма и севастополя

минжкх крыма

капремонт многоквартирных домов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Должников по уплате взносов за капремонт освободят от уплаты штрафов и пени, если они полностью погасят основной долг. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина.Замминистра подчеркнула, что такая акция в республике проводится впервые. В первую очередь она направлена на снижение задолженности по уплате взносов на капремонт среди населения.Поскольку срок мероприятия ограничен, Палкина порекомендовала крымчанам воспользоваться открывшейся возможностью.В свою очередь начальник планово-экономического управления Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК Арсений Леонов напомнил, что минимальный размер взноса за капремонт в Крыму увеличился с 6,8 рубля до 7,21 рубля.Экономист также отметил рост собираемости взносов. По итогам 2022 года она составила почти 95%, против максимум 70% в предыдущие периоды.Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина сообщила, что за первые шесть лет удалось охватить капитальными ремонтами около 1800 многоквартирных жилых домов. На данные цели было выделено более 5,5 млрд рублей, еще 4,8 млрд рублей в 2022 году.Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта >>Читайте также на РИА Новости Крым:За что могут получить штраф жители многоэтажек - юристНет бумаг – нет квартиры: чем грозит утеря документов на жильеСколько крымчане задолжали за вывоз мусора

https://crimea.ria.ru/20230305/kak-ne-poluchit-dolg-po-kapremontu-v-dovesok-k-novoy-kvartire-1127292389.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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