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Как будет курсировать общественный транспорт в Севастополе на Пасху - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Как будет курсировать общественный транспорт в Севастополе на Пасху
Как будет курсировать общественный транспорт в Севастополе на Пасху - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Как будет курсировать общественный транспорт в Севастополе на Пасху
В Севастополе в Пасхальную ночь будут курсировать 11 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T18:10
2025-04-19T18:10
севастополь
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пасха
новости севастополя
транспорт
общественный транспорт
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в Пасхальную ночь будут курсировать 11 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В севастопольских храмах в ночь с 19 на 20 апреля пройдут праздничные богослужения. Для удобства севастопольцев всю ночь будут работать 11 маршрутов общественного транспорта. Это троллейбусы № 7, 9, 10, 12 и автобусы №3, 9, 22, 62, 73, 74 и 103", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он добавили, что будет курсировать бесплатный автобус для удобного подъезда к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу "Новый Херсонес" от площади 50-летия СССР. Он будет отправляться по мере заполнения, но не чаще, чем раз в полчаса.19 апреля с 20:30 до окончания пасхальных мероприятий от дома № 6 по улице Ерошенко до пересечения с улицами Дмитрия Ульянова и Древняя ограничат движение всего транспорта, кроме общественного и экстренных служб.19 апреля с 19:00 до окончания пасхальных мероприятий вводится временное ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по правой стороне дороги от дома № 6 до дома № 8 по улице Суворова (подъезд к Свято-Владимирскому собору — усыпальнице адмиралов);Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что грядущие праздничные выходные порадуют крымчан и гостей полуострова хорошей погодой, температура воздуха превысит климатическую норму, однако в пасхальный день небольшие краткосрочные дожди все же вероятны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на куриные яйца изменились перед ПасхойВ Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи Как выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, пасха, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, религия, православие
Как будет курсировать общественный транспорт в Севастополе на Пасху

В ночь на Пасху в Севастополе будут работать 11 маршрутов общественного транспорта

18:10 19.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной пасхи в Симферополе
Празднование православной пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в Пасхальную ночь будут курсировать 11 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В севастопольских храмах в ночь с 19 на 20 апреля пройдут праздничные богослужения. Для удобства севастопольцев всю ночь будут работать 11 маршрутов общественного транспорта. Это троллейбусы № 7, 9, 10, 12 и автобусы №3, 9, 22, 62, 73, 74 и 103", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавили, что будет курсировать бесплатный автобус для удобного подъезда к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу "Новый Херсонес" от площади 50-летия СССР. Он будет отправляться по мере заполнения, но не чаще, чем раз в полчаса.
"Также ночью ограничат и движение на некоторых участках дорог", – уточнил губернатор Севастополя.
19 апреля с 20:30 до окончания пасхальных мероприятий от дома № 6 по улице Ерошенко до пересечения с улицами Дмитрия Ульянова и Древняя ограничат движение всего транспорта, кроме общественного и экстренных служб.
19 апреля с 19:00 до окончания пасхальных мероприятий вводится временное ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по правой стороне дороги от дома № 6 до дома № 8 по улице Суворова (подъезд к Свято-Владимирскому собору — усыпальнице адмиралов);
Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что грядущие праздничные выходные порадуют крымчан и гостей полуострова хорошей погодой, температура воздуха превысит климатическую норму, однако в пасхальный день небольшие краткосрочные дожди все же вероятны.
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