https://crimea.ria.ru/20250419/kak-budet-kursirovat-obschestvennyy-transport-v-sevastopole-na-paskhu-1145724215.html

Как будет курсировать общественный транспорт в Севастополе на Пасху

Как будет курсировать общественный транспорт в Севастополе на Пасху - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Как будет курсировать общественный транспорт в Севастополе на Пасху

В Севастополе в Пасхальную ночь будут курсировать 11 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T18:10

2025-04-19T18:10

2025-04-19T18:10

севастополь

новости крыма

пасха

новости севастополя

транспорт

общественный транспорт

религия

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034558_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79ea187b7c6f32b2339b17a9f35417f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе в Пасхальную ночь будут курсировать 11 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В севастопольских храмах в ночь с 19 на 20 апреля пройдут праздничные богослужения. Для удобства севастопольцев всю ночь будут работать 11 маршрутов общественного транспорта. Это троллейбусы № 7, 9, 10, 12 и автобусы №3, 9, 22, 62, 73, 74 и 103", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он добавили, что будет курсировать бесплатный автобус для удобного подъезда к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу "Новый Херсонес" от площади 50-летия СССР. Он будет отправляться по мере заполнения, но не чаще, чем раз в полчаса.19 апреля с 20:30 до окончания пасхальных мероприятий от дома № 6 по улице Ерошенко до пересечения с улицами Дмитрия Ульянова и Древняя ограничат движение всего транспорта, кроме общественного и экстренных служб.19 апреля с 19:00 до окончания пасхальных мероприятий вводится временное ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по правой стороне дороги от дома № 6 до дома № 8 по улице Суворова (подъезд к Свято-Владимирскому собору — усыпальнице адмиралов);Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что грядущие праздничные выходные порадуют крымчан и гостей полуострова хорошей погодой, температура воздуха превысит климатическую норму, однако в пасхальный день небольшие краткосрочные дожди все же вероятны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на куриные яйца изменились перед ПасхойВ Крыму освятили куличи в преддверии праздника Пасхи Как выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, пасха, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, религия, православие