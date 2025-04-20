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Грозы и туманы: погода в Крыму 20 апреля
Грозы и туманы: погода в Крыму 20 апреля - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Грозы и туманы: погода в Крыму 20 апреля
В воскресенье в Крыму погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков; днем вероятны отдельные грозовые дожди. Ночью и... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T00:01
2025-04-20T00:01
2025-04-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков; днем вероятны отдельные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +19...+21 градус.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на побережье туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, возможен дождь, ночью столбики термометров покажут +8...12, днем до 21 градуса тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы и туманы: погода в Крыму 20 апреля
Погода в Крыму 20 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью без осадков; днем вероятны отдельные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +17…+22, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +19...+21 градус.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на побережье туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, возможен дождь, ночью столбики термометров покажут +8...12, днем до 21 градуса тепла.
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