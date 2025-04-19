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Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен
Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен
В Севастополе из-за тумана с 19:30 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T19:30
2025-04-19T19:30
2025-04-19T19:32
севастополь
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за тумана с 19:30 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.На площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.Морской пассажирский транспорт в Севастополе периодически приостанавливает работу из-за ухудшения погодных условий или во время воздушной тревоги в целях безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен
В Севастополе из-за тумана остановили морской транспорт
19:30 19.04.2025 (обновлено: 19:32 19.04.2025)