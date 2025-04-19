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Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен
Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен
В Севастополе из-за тумана с 19:30 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T19:30
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севастополь
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за тумана с 19:30 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.На площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.Морской пассажирский транспорт в Севастополе периодически приостанавливает работу из-за ухудшения погодных условий или во время воздушной тревоги в целях безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен

В Севастополе из-за тумана остановили морской транспорт

19:30 19.04.2025 (обновлено: 19:32 19.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевТуман в Севастополе
Туман в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за тумана с 19:30 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

"Уважаемые пассажиры! Из-за резкого появления тумана в бухте морской пассажирский транспорт прекращает работу с 19:30", – сказано в сообщении.

На площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе периодически приостанавливает работу из-за ухудшения погодных условий или во время воздушной тревоги в целях безопасности.
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СевастопольНовости СевастополяДепартамент транспорта СевастополяМорской транспортПаромы и катера в Севастополе
 
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