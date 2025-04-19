https://crimea.ria.ru/20250419/sevastopol-nakrylo-tumanom--morskoy-transport-ostanovlen-1145818451.html

Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен

Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Севастополь накрыло туманом – морской транспорт остановлен

В Севастополе из-за тумана с 19:30 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T19:30

2025-04-19T19:30

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севастополь

новости севастополя

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за тумана с 19:30 отменяются рейсы морского транспорта. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.На площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.Морской пассажирский транспорт в Севастополе периодически приостанавливает работу из-за ухудшения погодных условий или во время воздушной тревоги в целях безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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