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Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя
Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя
Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших, поминальным днем в Церкви считается Радоница - вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году – 29... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T20:35
2025-04-19T20:35
2025-04-19T20:35
пасха
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших, поминальным днем в Церкви считается Радоница - вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году – 29 апреля). Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.По словам Кипшидзе, в советское время, когда большинство храмов были закрыты и празднование Пасхи вообще не поощрялось, а за посещение храмов в пасхальную ночь можно было получить взыскание или даже попасть в разряд неблагонадежных, произошло некое замещение, и люди на Пасху стали посещать могилы родных и близких.Кроме того, от уточнил, что традициях оставлять на могилах еду и выпивку, является языческой."Это что-то уже совсем странное, чему нельзя найти никаких оправданий, это некое языческое наследие, которому не должно быть место в нашей жизни", - добавил представитель РПЦ.В свою очередь, протоиерей Михаил Потокин добавил: "усопшие не нуждаются в еде физической, они нуждаются в пище духовной".Ранее в Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на куриные яйца изменились перед ПасхойПогода в Крыму на Пасху – прогнозКак выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пасха, кладбище, традиции, общество, православие, новости
Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя
Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших – РПЦ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших, поминальным днем в Церкви считается Радоница - вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году – 29 апреля). Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Что касается посещения кладбищ, то мы знаем, что Церковь для этой цели определяет другой день – Радоницу. <…> Все-таки сам день Пасхи, конечно, не является в полной мере подходящим для поминовения усопших. Смысл Пасхи не в том, чтобы вспоминать усопших. Конечно, можно помолиться о своих усопших", - сказал он.
По словам Кипшидзе, в советское время, когда большинство храмов были закрыты и празднование Пасхи вообще не поощрялось, а за посещение храмов в пасхальную ночь можно было получить взыскание или даже попасть в разряд неблагонадежных, произошло некое замещение, и люди на Пасху стали посещать могилы родных и близких.
"Люди, чтобы хоть как-то почтить этот праздник, ходили на кладбище. Но времена меняются. И сейчас абсолютное большинство людей имеют возможность совершенно беспрепятственно пойти на пасхальное богослужение в воскресный день и посвятить этот день именно переживанию радости праздника Пасхи, окрасить этот день радостью о воскрешении Христа", - сказал он.
Кроме того, от уточнил, что традициях оставлять на могилах еду и выпивку, является языческой.
"Это что-то уже совсем странное, чему нельзя найти никаких оправданий, это некое языческое наследие, которому не должно быть место в нашей жизни", - добавил представитель РПЦ.
В свою очередь, протоиерей Михаил Потокин добавил: "усопшие не нуждаются в еде физической, они нуждаются в пище духовной".
Ранее в Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей
в преддверии празднования Пасхи.
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