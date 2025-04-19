https://crimea.ria.ru/20250419/khodit-na-kladbische-v-paskhu-pochemu-nelzya-1145815827.html

Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя

Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя

Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших, поминальным днем в Церкви считается Радоница - вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году – 29... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T20:35

2025-04-19T20:35

2025-04-19T20:35

пасха

кладбище

традиции

общество

православие

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137240409_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_d00236ba08991ed3ab1dc386a692ca13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших, поминальным днем в Церкви считается Радоница - вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году – 29 апреля). Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.По словам Кипшидзе, в советское время, когда большинство храмов были закрыты и празднование Пасхи вообще не поощрялось, а за посещение храмов в пасхальную ночь можно было получить взыскание или даже попасть в разряд неблагонадежных, произошло некое замещение, и люди на Пасху стали посещать могилы родных и близких.Кроме того, от уточнил, что традициях оставлять на могилах еду и выпивку, является языческой."Это что-то уже совсем странное, чему нельзя найти никаких оправданий, это некое языческое наследие, которому не должно быть место в нашей жизни", - добавил представитель РПЦ.В свою очередь, протоиерей Михаил Потокин добавил: "усопшие не нуждаются в еде физической, они нуждаются в пище духовной".Ранее в Крыму на одном из хлебокомбинатов провели обряд освящения куличей в преддверии празднования Пасхи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на куриные яйца изменились перед ПасхойПогода в Крыму на Пасху – прогнозКак выбрать творог к Пасхе – советы Роспотребнадзора

https://crimea.ria.ru/20250419/ne-svyatite-kolbasu-chto-i-pochemu-nelzya-nesti-v-khram-na-paskhu-1128146792.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, кладбище, традиции, общество, православие, новости