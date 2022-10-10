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За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист
За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист - РИА Новости Крым, 10.10.2022
За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист
На лестничных клетках в подъездах многоквартирных жилых домов запрещено хранить посторонние предметы, поскольку это может препятствовать эвакуации жильцов в... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T08:31
2022-10-10T08:31
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. На лестничных клетках в подъездах многоквартирных жилых домов запрещено хранить посторонние предметы, поскольку это может препятствовать эвакуации жильцов в случае необходимости. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".По словам Кудерко, чаще всего россияне предпочитают хранить в подъездах детские коляски, велосипеды и санки. Это делать нельзя, если только в подъезде не предусмотрена специальная колясочная. Контролировать исполнение этой нормы могут управляющие компании, по закону за такое нарушение положен штраф:Она уточнила, что размер штрафа в данном случае может достигать трех тыс.рублей.Ранее юрист Владимир Балакин рассказал, какие проблемы могут возникнуть при утере документов на квартиру. В частности, мошенники могут продать квартиру, составив на нее незаконную доверенность.
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РИА Новости Крым
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общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист

Юрист Кудерко: хранение колясок и велосипедов в подъезде может обернутся штрафом

08:31 10.10.2022
 
© РИА Новости . Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкМаляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Маляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Maksim Bogodvid
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. На лестничных клетках в подъездах многоквартирных жилых домов запрещено хранить посторонние предметы, поскольку это может препятствовать эвакуации жильцов в случае необходимости. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".
По словам Кудерко, чаще всего россияне предпочитают хранить в подъездах детские коляски, велосипеды и санки. Это делать нельзя, если только в подъезде не предусмотрена специальная колясочная. Контролировать исполнение этой нормы могут управляющие компании, по закону за такое нарушение положен штраф:
"При выявлении нарушений первоначально дается предписание или размещается объявление с просьбой устранить нарушения, а если оно не устранено, то по результатам плановых проверок МЧС собственники колясок привлекаются к административной ответственности в виде штрафа", —цитирует издание Кудерко .
Она уточнила, что размер штрафа в данном случае может достигать трех тыс.рублей.
Ранее юрист Владимир Балакин рассказал, какие проблемы могут возникнуть при утере документов на квартиру. В частности, мошенники могут продать квартиру, составив на нее незаконную доверенность.
 
ОбществоЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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