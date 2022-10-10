https://crimea.ria.ru/20221010/za-chto-mogut-poluchit-shtraf-zhiteli-mnogoetazhek---yurist-1124794346.html

За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист

За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист - РИА Новости Крым, 10.10.2022

За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист

На лестничных клетках в подъездах многоквартирных жилых домов запрещено хранить посторонние предметы, поскольку это может препятствовать эвакуации жильцов в... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T08:31

2022-10-10T08:31

2022-10-10T08:31

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111844/69/1118446988_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6311192f618f225c2f4edc267091a2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. На лестничных клетках в подъездах многоквартирных жилых домов запрещено хранить посторонние предметы, поскольку это может препятствовать эвакуации жильцов в случае необходимости. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".По словам Кудерко, чаще всего россияне предпочитают хранить в подъездах детские коляски, велосипеды и санки. Это делать нельзя, если только в подъезде не предусмотрена специальная колясочная. Контролировать исполнение этой нормы могут управляющие компании, по закону за такое нарушение положен штраф:Она уточнила, что размер штрафа в данном случае может достигать трех тыс.рублей.Ранее юрист Владимир Балакин рассказал, какие проблемы могут возникнуть при утере документов на квартиру. В частности, мошенники могут продать квартиру, составив на нее незаконную доверенность.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя