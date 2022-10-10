За что могут получить штраф жители многоэтажек - юрист
Юрист Кудерко: хранение колясок и велосипедов в подъезде может обернутся штрафом
© РИА Новости . Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкМаляр шпаклюет окно во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. На лестничных клетках в подъездах многоквартирных жилых домов запрещено хранить посторонние предметы, поскольку это может препятствовать эвакуации жильцов в случае необходимости. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко, пишет "Прайм".
По словам Кудерко, чаще всего россияне предпочитают хранить в подъездах детские коляски, велосипеды и санки. Это делать нельзя, если только в подъезде не предусмотрена специальная колясочная. Контролировать исполнение этой нормы могут управляющие компании, по закону за такое нарушение положен штраф:
"При выявлении нарушений первоначально дается предписание или размещается объявление с просьбой устранить нарушения, а если оно не устранено, то по результатам плановых проверок МЧС собственники колясок привлекаются к административной ответственности в виде штрафа", —цитирует издание Кудерко .
Она уточнила, что размер штрафа в данном случае может достигать трех тыс.рублей.
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