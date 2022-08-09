https://crimea.ria.ru/20220809/net-bumag--net-kvartiry-chem-grozit-uterya-dokumentov-na-zhile-1124102727.html

Нет бумаг – нет квартиры: чем грозит утеря документов на жилье

Нет бумаг – нет квартиры: чем грозит утеря документов на жилье - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Нет бумаг – нет квартиры: чем грозит утеря документов на жилье

Собственник, потерявший документы на квартиру, рискует лишиться возможности распоряжаться ею и стать жертвой мошенников. Об этом РИА Недвижимость рассказал... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T07:02

2022-08-09T07:02

2022-08-09T07:02

закон и право

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Собственник, потерявший документы на квартиру, рискует лишиться возможности распоряжаться ею и стать жертвой мошенников. Об этом РИА Недвижимость рассказал юрист Владимир Балакин. "Если потерять правоустанавливающие документы, то владелец квартиры не только лишится возможности ей распоряжаться, но и подвергает себя и свою собственность опасности: всегда есть риск, что бумаги были кем-то украдены или найдены и использованы с целью мошенничества", — предупредил Балакин. Из-за чего могут выселить из служебного жилья – юрист >>Мошенники могут продать квартиру, составив на нее незаконную доверенность. Поэтому при подозрении, что документы попали в чужие руки, нужно обратиться в полицию и писать заявление. Помимо этого, чтобы официально запретить любые действия с квартирой без личного участия собственника и восстановить необходимые документы, следует обратиться в Росреестр или МФЦ. В некоторых случаях для восстановления права собственности приходится обращаться в суд, отметила член Ассоциации юристов России Гульнара Беглова. Если были утеряны оригиналы документов на квартиру, поможет наличие заверенных копий, добавила эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220716/kak-obmanyvayut-zaemschikov-chtoby-otnyat-nedvizhimost--yurist--1123852919.html

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закон и право, общество, совет эксперта