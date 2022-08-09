https://crimea.ria.ru/20220809/net-bumag--net-kvartiry-chem-grozit-uterya-dokumentov-na-zhile-1124102727.html
Нет бумаг – нет квартиры: чем грозит утеря документов на жилье
Нет бумаг – нет квартиры: чем грозит утеря документов на жилье - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Нет бумаг – нет квартиры: чем грозит утеря документов на жилье
Собственник, потерявший документы на квартиру, рискует лишиться возможности распоряжаться ею и стать жертвой мошенников. Об этом РИА Недвижимость рассказал... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T07:02
2022-08-09T07:02
2022-08-09T07:02
закон и право
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111566/60/1115666094_0:175:3032:1880_1920x0_80_0_0_c978aaa1f9aac296eaeddc22138134b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Собственник, потерявший документы на квартиру, рискует лишиться возможности распоряжаться ею и стать жертвой мошенников. Об этом РИА Недвижимость рассказал юрист Владимир Балакин. "Если потерять правоустанавливающие документы, то владелец квартиры не только лишится возможности ей распоряжаться, но и подвергает себя и свою собственность опасности: всегда есть риск, что бумаги были кем-то украдены или найдены и использованы с целью мошенничества", — предупредил Балакин. Из-за чего могут выселить из служебного жилья – юрист >>Мошенники могут продать квартиру, составив на нее незаконную доверенность. Поэтому при подозрении, что документы попали в чужие руки, нужно обратиться в полицию и писать заявление. Помимо этого, чтобы официально запретить любые действия с квартирой без личного участия собственника и восстановить необходимые документы, следует обратиться в Росреестр или МФЦ. В некоторых случаях для восстановления права собственности приходится обращаться в суд, отметила член Ассоциации юристов России Гульнара Беглова. Если были утеряны оригиналы документов на квартиру, поможет наличие заверенных копий, добавила эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220716/kak-obmanyvayut-zaemschikov-chtoby-otnyat-nedvizhimost--yurist--1123852919.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111566/60/1115666094_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_518c437fae7c0e3dce9bc52498918a5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон и право, общество, совет эксперта
Нет бумаг – нет квартиры: чем грозит утеря документов на жилье
Юрист рассказала, какие проблемы могут возникнуть при утере документов на квартиру
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым
. Собственник, потерявший документы на квартиру, рискует лишиться возможности распоряжаться ею и стать жертвой мошенников. Об этом РИА Недвижимость
рассказал юрист Владимир Балакин.
"Если потерять правоустанавливающие документы, то владелец квартиры не только лишится возможности ей распоряжаться, но и подвергает себя и свою собственность опасности: всегда есть риск, что бумаги были кем-то украдены или найдены и использованы с целью мошенничества", — предупредил Балакин.
Мошенники могут продать квартиру, составив на нее незаконную доверенность. Поэтому при подозрении, что документы попали в чужие руки, нужно обратиться в полицию и писать заявление.
Помимо этого, чтобы официально запретить любые действия с квартирой без личного участия собственника и восстановить необходимые документы, следует обратиться в Росреестр или МФЦ.
При этом важным моментом является то, когда владелец вступил в право собственности, уточнил юрист. Если это произошло до 31 января 1998 года, то для получения копии документов владельцу квартиру придется обратиться к тем органам, которые занимались оформлением бумаг на тот момент, например в БТИ или к нотариусу. Если право собственности возникло после 31 января 1998 года, - в Росреестр.
В некоторых случаях для восстановления права собственности приходится обращаться в суд, отметила член Ассоциации юристов России Гульнара Беглова. Если были утеряны оригиналы документов на квартиру, поможет наличие заверенных копий, добавила эксперт.