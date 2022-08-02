https://crimea.ria.ru/20220802/skolko-krymchane-zadolzhali-za-vyvoz-musora-1124037218.html

Сколько крымчане задолжали за вывоз мусора

Сколько крымчане задолжали за вывоз мусора - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Сколько крымчане задолжали за вывоз мусора

Более 500 миллионов рублей должны крымчане предприятию "Крымэнергоресурсы" за услуги по вывозу мусора. Об этом сообщила директор компании Жанна Дикая в ходе... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T15:14

2022-08-02T15:14

2022-08-02T15:14

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экология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Более 500 миллионов рублей должны крымчане предприятию "Крымэнергоресурсы" за услуги по вывозу мусора. Об этом сообщила директор компании Жанна Дикая в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.В декабре 2021 года в республиканском МинЖКХ сообщали, что долги за услуги по вывозу мусора с крымчан будут взысканы через суд. Однако, по словам Дикой, судебные решения не мотивируют абонентов на выплату задолженностей."Есть такой процент населения, который в принципе не платит, и сделать с этим ничего нельзя, даже при наличии судебных решений. Конечно, мы в этом процессе не останавливаемся: готовим судебные приказы, подаем их в мировые суды, обзваниваем должников и это дает свой эффект", – рассказала она.Дикая напомнила, что стоимость услуг "Крымэкоресурсы" начисляется по количеству постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан, однако компания не всегда располагает этими данными для корректных расчетов."Если у других ресурсников есть постоянные приборы учета, то мы такой возможности лишены. Справку о составе семьи мы не имеем права требовать, сообщить эти данные может только потребитель. Мы сверяемся с управляющими компаниями, если у них есть эти данные – они предоставляют. Это большая работа, которая должна проводится с каждым потребителем", – пояснила она.При этом напоминания абонентам о задолженности и судебные иски в их отношении не способствовали уменьшению общей суммы долга. По словам директора компании, за все время работы регионального оператора в Крыму, то есть с 2019 года, крымчане задолжали предприятию более 500 миллионов рублей.Кроме того, директор компании отметила, что в контексте обращения с отходами крымчане имеют преимущество перед жителями других регионов страны, а именно самый низких тариф на услугу в России.Ранее в Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто.

https://crimea.ria.ru/20220720/v-krymu-otsenili-vvedennye-prezidentom-shtrafy-za-vybros-musora-iz-avto-1123899736.html

https://crimea.ria.ru/20220710/kakie-musornye-problemy-predstoit-reshit-krymu--mnenie-1123796588.html

https://crimea.ria.ru/20220614/zheltye-konteynery-chto-v-krymu-s-razdelnym-sborom-musora-1123535034.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, общество