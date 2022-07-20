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В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто
В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто - РИА Новости Крым, 20.07.2022
В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто
Увеличение ответственности и размера штрафов за выброс мусора из транспортных средств – своевременное и правильное решение. Такое мнение выразил замдиректора... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T08:04
2022-07-20T08:04
радио "спутник в крыму"
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Увеличение ответственности и размера штрафов за выброс мусора из транспортных средств – своевременное и правильное решение. Такое мнение выразил замдиректора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бушук в эфире радио "Спутник в Крыму".В четверг 14 июля Владимир Путин подписал ряд федеральных законов. Среди них – закон о денежной ответственности для россиян за выброс мусора из транспортных средств с возможностью конфискации автомобиля. Закон предусматривает штрафы от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф удваивается, а транспорт могут конфисковать. Речь идет о мототранспорте, легковых и грузовых автомобилях и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин.Через Крымский мост ежегодно въезжает большое количество отдыхающих. По словам Бушука, далеко не все гости должным образом относятся к территории, которую проезжают по пути на курорты."Часто мы наблюдаем, что люди выбрасывают мусор из своих окон, что не допустимо, и таких людей нужно штрафовать и привлекать к ответственности. Мы не можем позволить, чтобы наши обочины превратились в мусорную свалку", – сказал Олег Бушук.По мнению эксперта, введенное указом президента РФ увеличение ответственности и размера штрафов за выброс мусора из транспорта – своевременное и правильное решение.Наказания за мелкий, как говорят специалисты "случайный" мусор, существовали всегда, рассказал директор "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров. Однако штрафы были условные и не пугали людей.
https://crimea.ria.ru/20220710/kakie-musornye-problemy-predstoit-reshit-krymu--mnenie-1123796588.html
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крым, общество, экология
В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто

Эксперты "ЖКХ-Контроль": увеличение ответственности – своевременное решение

08:04 20.07.2022
 
© Фото: pixabayМусор
Мусор
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Увеличение ответственности и размера штрафов за выброс мусора из транспортных средств – своевременное и правильное решение. Такое мнение выразил замдиректора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бушук в эфире радио "Спутник в Крыму".
В четверг 14 июля Владимир Путин подписал ряд федеральных законов. Среди них – закон о денежной ответственности для россиян за выброс мусора из транспортных средств с возможностью конфискации автомобиля. Закон предусматривает штрафы от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф удваивается, а транспорт могут конфисковать. Речь идет о мототранспорте, легковых и грузовых автомобилях и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин.
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10 июля, 08:01Радио "Спутник в Крыму"
Какие "мусорные" проблемы предстоит решить Крыму – мнение
Через Крымский мост ежегодно въезжает большое количество отдыхающих. По словам Бушука, далеко не все гости должным образом относятся к территории, которую проезжают по пути на курорты.
"Часто мы наблюдаем, что люди выбрасывают мусор из своих окон, что не допустимо, и таких людей нужно штрафовать и привлекать к ответственности. Мы не можем позволить, чтобы наши обочины превратились в мусорную свалку", – сказал Олег Бушук.
По мнению эксперта, введенное указом президента РФ увеличение ответственности и размера штрафов за выброс мусора из транспорта – своевременное и правильное решение.
Плавание на сап-досках в районе Балаклавы
5 июня, 09:08
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Наказания за мелкий, как говорят специалисты "случайный" мусор, существовали всегда, рассказал директор "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров. Однако штрафы были условные и не пугали людей.
"В этот раз суммы заставят людей задуматься, кроме того, это компенсирует затраты на уборку за теми недобросовестными. Если кто-то скажет, что вот бедные люди, на них нагрузили, ну извините", – считает он.
 
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