https://crimea.ria.ru/20220720/v-krymu-otsenili-vvedennye-prezidentom-shtrafy-za-vybros-musora-iz-avto-1123899736.html

В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто

В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто - РИА Новости Крым, 20.07.2022

В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто

Увеличение ответственности и размера штрафов за выброс мусора из транспортных средств – своевременное и правильное решение. Такое мнение выразил замдиректора... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T08:04

2022-07-20T08:04

2022-07-20T08:04

радио "спутник в крыму"

крым

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экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Увеличение ответственности и размера штрафов за выброс мусора из транспортных средств – своевременное и правильное решение. Такое мнение выразил замдиректора АНО "ЖКХ-контроль" Олег Бушук в эфире радио "Спутник в Крыму".В четверг 14 июля Владимир Путин подписал ряд федеральных законов. Среди них – закон о денежной ответственности для россиян за выброс мусора из транспортных средств с возможностью конфискации автомобиля. Закон предусматривает штрафы от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф удваивается, а транспорт могут конфисковать. Речь идет о мототранспорте, легковых и грузовых автомобилях и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин.Через Крымский мост ежегодно въезжает большое количество отдыхающих. По словам Бушука, далеко не все гости должным образом относятся к территории, которую проезжают по пути на курорты."Часто мы наблюдаем, что люди выбрасывают мусор из своих окон, что не допустимо, и таких людей нужно штрафовать и привлекать к ответственности. Мы не можем позволить, чтобы наши обочины превратились в мусорную свалку", – сказал Олег Бушук.По мнению эксперта, введенное указом президента РФ увеличение ответственности и размера штрафов за выброс мусора из транспорта – своевременное и правильное решение.Наказания за мелкий, как говорят специалисты "случайный" мусор, существовали всегда, рассказал директор "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров. Однако штрафы были условные и не пугали людей.

https://crimea.ria.ru/20220710/kakie-musornye-problemy-predstoit-reshit-krymu--mnenie-1123796588.html

https://crimea.ria.ru/20220605/solntse-more-musor---chem-vstrechaet-lyudey-plyazh-serebryanyy-pod-balaklavoy-1123433789.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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