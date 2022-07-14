https://crimea.ria.ru/20220714/vladimir-putin-podpisal-ryad-federalnykh-zakonov--glavnoe--1123847136.html

Владимир Путин подписал ряд федеральных законов – главное

Владимир Путин подписал ряд федеральных законов – главное - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Владимир Путин подписал ряд федеральных законов – главное

В четверг президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, в том числе о мерах социальной поддержки, самовыгуле домашних... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T18:41

2022-07-14T18:41

2022-07-14T18:41

владимир путин (политик)

закон и право

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В четверг президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, в том числе о мерах социальной поддержки, самовыгуле домашних животных, обращению с отходами и других. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.Дети-сироты, которые своевременно не получили жилье после выпуска из организации опеки (интерната, детского дома – ред.) и автоматически лишаются прописки, смогут получить постоянную регистрацию в муниципальном районе, где были зарегистрированы до 18 лет. Регистрация будет производится на основании заявления ребенка по адресу районной администрации.В России создадут движение детей и молодежи. Вступить в него смогут школьники с 1 по 11 класс, а также студенты колледжей и вузов. Организацией воспитания и досуга детей займутся взрослые наставники, ими могут быть и родители. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения России. Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета.Группы продленного дня в российских детских садах и школах будут организовывать в соответствии единому стандарту – помимо присмотра за детьми, на продленке будут подготавливать к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия. Кроме того, регионы могут рассчитывать на допфинансирование продленки, а родители – на снижение размера оплаты за нее.Регионы РФ смогут самостоятельно устанавливать требования к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе запретить самовыгул и выпуск безнадзорных животных после стерилизации в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.Водителей, которые повторно сели за руль автомобиля без прав, будут наказывать штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. При этом, если водитель имеет судимость за оставление места ДТП при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате аварии, он может быть наказан штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.Россияне смогут арендовать оружие для охоты. Для этого нужно получить разрешение у Росгвардии, пройти необходимые проверки и получить оружие по договору аренды. Договор частным и юрлицам можно будет заключить сроком до 5 лет, иностранцам - до 90 дней. Иностранцы при этом также должны иметь разрешение на ношение оружия.В Минздраве создадут регистр лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование – персонифицированный учет фармацевтов, а также студентов колледжей и вузов, обучающихся на медиков и фармацевтов.Россиян будут штрафовать за выброс мусора из транспортных средств с возможностью конфискации автомобиля. Закон предусматривает штрафы от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф удваивается, а транспорт могут конфисковать. Речь идет о мототранспорте, легковых и грузовых автомобилях и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин.В законодательство вводятся понятия "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье", а также ответственность юридических лиц за учет побочных продуктов производства и обращения с ними с соблюдением требований законодательства.Регионы смогут заключать на услуги обращения с ТКО соглашения с юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию – на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности.Ранее Путин подписал указ о создании Фонд пенсионного и социального страхования.

https://crimea.ria.ru/20220714/putin-podpisal-zakon-o-spetsmerakh-pri-provedenii-operatsiy-vs-za-rubezhom-1123842938.html

https://crimea.ria.ru/20220714/putin-odobril-zakon-ob-uzhestochenii-nakazaniya-za-pytki-1123846298.html

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, российская федерация (россия, рф)