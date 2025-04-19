https://crimea.ria.ru/20250419/obida-zelenskogo-na-ssha-i-podorozhanie-topliva-v-krymu---glavnoe-za-nedelyu-1145804639.html

Обида Зеленского на США и подорожание топлива в Крыму - главное за неделю

Обида Зеленского на США и подорожание топлива в Крыму - главное за неделю - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Обида Зеленского на США и подорожание топлива в Крыму - главное за неделю

Глава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за слова о принадлежности "пяти территорий", тот сделал... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T18:41

2025-04-19T18:41

2025-04-19T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за слова о принадлежности "пяти территорий", тот сделал заявление о переговорах Москвы и Вашингтона по Украине, а возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разбить Крымский мост при помощи ракет Taurus. В работе мессенджера Telegram произошел серьезный сбой. ВСУ атаковали Курск, были ранены мирные жители. Волна мощных землетрясений прокатилась по миру, а Крымский полуостров завалило снегом. Роспотребнадзор опроверг фейк о заражении воды в России холерной палочкой с Украины. Для крымчан могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах". Власти назвали причину подорожания топлива в Крыму.О главных событиях и заявлениях минувшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Зеленский обиделся на УиткоффаГлава киевского режима Владимир Зеленский обиделся на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за слова о принадлежности "пяти территорий".Москва и Вашингтон в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта находятся на грани чего-то важного для всего мира, завил ранее Уиткофф. Вопрос принадлежности "пяти территорий" (Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области – ред.) – центральный вопрос урегулирования конфликта, также речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО, сказал он."Для нас это красные линии – признавать любые территории российскими, представитель Трампа Уиткофф обсуждает вопрос вне своей компетенции", – цитируют ответное заявление Зеленского украинские СМИ.Мерц предлагает разрушить Крымский мостПолитики на Западе не устают призывать к усилению военной помощи ВСУ в зоне украинско-российского конфликта. Так, возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности передачи Зеленскому крылатых ракет Taurus. В качестве цели германский политик предложил Крымский мост."Мерц, чтобы обострить обстановку и сорвать возможные мирные договоренности между Россией и США, неоднократно заявлял о необходимости передачи ракет Taurus Украине", – напомнил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов.Уиткофф обещает "что-то важное"Москвы и Вашингтон в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира, заявил на неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф.Telegram дал серьезный сбойСерьезные проблемы в работе мессенджера Telegramпроизошли вечером 17 апреля."На основе обращений и отчетов посетителей, 17 апреля 2025 года наблюдаются проблемы или сбой у Telegram, на графике виден сильный отрыв от предыдущих значений, значит сбой массовый", - сообщал сервис Сбой.рф.Волна землетрясений в миреСильные землетрясения произошли ночью и утром 13 апреля сразу в нескольких странах мира. Об этом в воскресенье сообщали Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и МЧС регионов.Так, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Мьянмы, которая еще не оклемалась от страшных последствий предыдущих землетрясений. Кроме того, в воскресенье землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, а также Таджикистане. Кроме того, в Казахстане сейсмологи зафиксировали 13 апреля толчки на юге страны.ВСУ атаковали КурскВСУ нанесли массированный удар по Курску в ночь на вторник. От этих преступных действий вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, на которых погибла одна мирная жительница и еще девять человек получили ранения.15 дронов сбиты над Крымом и моремНад Крымом российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, еще 12 - над Азовским морем. Всего в течение ночи над российскими регионами их было уничтожено 56. Об этом сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – три над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.Крым пережил апрельскую вьюгуПолуостров пережил необычные для апреля сутки. Мощный южный циклон принес в региона снегопады с метелями, дожди и гололед в средине апреля."Неспокойная ночь выдалась для коммунальных служб – ЮБК замело снегом. Техника расчищает дороги – в первую очередь это направления к важным социальным объектам. Поступают сообщения об упавших деревьях. Неожиданные апрельские шутки погоды внесли коррективы в наши планы – сегодня мы должны были начинать серию традиционных весенних субботников. Перенесли, дату сообщу дополнительно", - написала в своем ТГ-канале мэр Ялты Янина Павленко.Досталось и Симферополю, и другим районам полуострова.Фейк о холере с УкраиныРоспотребнадзоре предупредили, что фейком является информация об угрозе заражения воды в России холерной палочкой с Украины.Как рассказали в ведомстве, жителю Свердловской области смс-сообщение: "На Россию со стороны Украины надвигается биологическая диверсия, заражение всех источников воды холерной палочкой – информация от главного эпидемиолога России"."Данные сведения являются полностью недостоверными! На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", – заверили в ведомстве.Блокировка SIM-карт на "Госуслугах":Для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах", поскольку многие крымчане с 2014 года имеют карточки, оформленные на третьих лиц. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев."Поскольку мобильные операторы у нас заходили в 2014 году, и мы оформляли эти SIM-карты спешно – это несколько отличалось от нормальной процедуры. Эта проблема имеет крымскую специфику. Планирую проговорить этот вопрос с мининформом Крыма и профильным комитетом Госдумы, чтобы понимать, что можно сделать именно для Крыма", – прокомментировал тему депутат.Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, новая норма предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление SIM -карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно близким родственникам.В Крыму подорожало топливоПодорожание топлива в Крыму, на которое обратили внимание крымчане и туристы, обусловлено ростом цен на бирже нефтепродуктов, пояснил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.По его словам, только по дизтопливу разница с началом года превысила уже больше восьми тысяч рублей."К сожалению, биржа не является, скажем так, регулятором в руках государства, потому что это частная структура. Туда частные компании направляют свой товар, который подлежит реализации через биржевые механизмы. Ценовую политику каждый день задают сами нефтеперерабатывающие заводы", – сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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