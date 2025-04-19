Когда откроют Дом ребенка в Херсонской области
Областной Дом ребенка на Херсонщине откроют в июне – детский омбудсмен
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИрина Кравченко, уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Областной дом ребенка в селе Воскресенское на Херсонщине для детей до шести лет планируется открыть к июню этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщила уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.
"Мы стараемся всеми силами решить этот вопрос. Не так давно к нам приезжала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, и при общем осмотре готовящегося к сдаче в эксплуатацию здания Дома ребенка пообещали, что к 1 июня все ремонтные работы будут завершены, и мы пригласим ее на открытие", – сказала детский омбудсмен Херсонщины.
По ее словам, Дом ребенка в Воскресенском сможет принять 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кравченко добавила, что одним из важнейших направлений работы детского омбудсмена в Херсонской области при участии уполномоченного при президенте РФ по правам детей является воссоединение семей.
"Эта работа ведется на очень высоком уровне, и благодаря нейтральной стороне мы проводим воссоединение семей. Обвинения с украинской стороны в наш адрес, что мы якобы вывозим детей и разлучаем семьи, не имеет под собой никаких оснований. Все обращения, поступающие к нам, обрабатываются и решаются в положительном ключе", - подчеркнула она.
Кравченко также констатировала, что за последний год в Херсонской области увеличилось количество детей, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ. Этим детям оказывается всесторонняя помощь в лечении и реабилитации, а также гуманитарная и психологическая помощь, в том числе при активной поддержке регионов-шефов.
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