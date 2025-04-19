https://crimea.ria.ru/20250419/kogda-otkroyut-dom-rebenka-v-khersonskoy-oblasti-1145814549.html

Когда откроют Дом ребенка в Херсонской области

Когда откроют Дом ребенка в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Когда откроют Дом ребенка в Херсонской области

Областной дом ребенка в селе Воскресенское на Херсонщине для детей до шести лет планируется открыть к июню этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T19:19

2025-04-19T19:19

2025-04-19T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Областной дом ребенка в селе Воскресенское на Херсонщине для детей до шести лет планируется открыть к июню этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщила уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.По ее словам, Дом ребенка в Воскресенском сможет принять 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Кравченко добавила, что одним из важнейших направлений работы детского омбудсмена в Херсонской области при участии уполномоченного при президенте РФ по правам детей является воссоединение семей.Кравченко также констатировала, что за последний год в Херсонской области увеличилось количество детей, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ. Этим детям оказывается всесторонняя помощь в лечении и реабилитации, а также гуманитарная и психологическая помощь, в том числе при активной поддержке регионов-шефов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области растет численность населения - СальдоВ Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жильяКогда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью

https://crimea.ria.ru/20250418/khersonskaya-oblast-stanet-klondaykom-intervyu-vladimira-saldo-1145798910.html

херсонская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, общество, дети, новости