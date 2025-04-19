https://crimea.ria.ru/20250419/paskhalnoe-peremirie-i-osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-glavnoe-za-den-1145819112.html

Пасхальное перемирие и освобождение Курской области: главное за день

Пасхальное перемирие и освобождение Курской области: главное за день - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Пасхальное перемирие и освобождение Курской области: главное за день

Президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T21:45

2025-04-19T21:45

2025-04-19T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об освобождении 99,5% территории Курской области, ранее занятой украинскими боевиками. Россия и Украина произвели обмен военнопленными по формуле 246 на 246. Российские войска нанесли удар по месту испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Агентство Bloomberg сообщило о вероятности признания Крыма со стороны США в рамках урегулирования на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пасхальное перемириеПрезидент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля.Глава государства отметил, что при принятии данного решения руководствовался гуманитарными соображениями. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России.При этом Вооруженным силам РФ нужно быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в случае агрессивных действий Киева, подчеркнул Путин.Он также указал, что решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима, его желание, да и способность соблюдать договоренности и участвовать в процессе мирных переговоров.Освобождение Курской областиНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что российские войска на сегодняшний день освободили 99,5% территории Курской области, ранее занятой украинскими формированиями.По словам Герасимова, осталось два участка, где идут боевые действия. Это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Общая площадь этих участков – до трех квадратных километров. В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря, где расположились боевики, а в районе Олешни российские военные завершают зачистку лесных участков.Обмен военнопленными между РФ и УкраинойРоссийская и украинская стороны при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен военнопленными по формуле 246 на 246, сообщили в Минобороны РФ.Также в качестве жеста доброй воли российская сторона передала Украине 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.Освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.Удар по месту испытания "Сапсана"Вооруженные силы России накануне нанесли удар по месту испытания украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS.Удар был нанесен высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками.В Минобороны РФ сообщили, что цели удара достигнуты, все объекты уничтожены.Кроме того, за минувшие сутки в зоне СВО российским войскам удалось освободить населенный пункт Шевченко в ДНР.Общие потери противника за сутки на всех направлениях составили 1235 боевиков убитыми и ранеными.Сход Благодатного огняВ Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне праздника Воскресения Христова сошел Благодатный огонь.На церемонии находилась прибывшая за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов принял участие в крестном ходе вместе с процессией Иерусалимского патриарха вокруг Кувуклии.Благодатный доставят во многие города России, в том числе приграничных областей РФ – Белгород, Брянск, Курск. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту, сообщали в фонде, не предполагается, однако ожидается, что его смогут принять представители епархий Русской православной церкви.Признание Крыма со стороны СШААгентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривает возможность признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.Первый зампредседателя Государственного совета Крыма Сергей Цеков полагает, что признание Крыма со стороны США стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Запад. При этом, по его словам, подобная информация о статусе полуострова в иностранных СМИ приковывает внимание к Крыму.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева считает, что заявления американских СМИ о возможном признании Крыма российским со стороны США звучат на фоне того, что окружению президента Штатов Дональда Трампа необходимо как-то выходить из сложной ситуации по урегулированию на Украине .По ее мнению, если Трампу будет выгодно признать российский статус Крыма, пусть даже из имиджевых побуждений, он это сделает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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