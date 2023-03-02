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Куда жаловаться на строителей во время капитального ремонта дома в Крыму - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Куда жаловаться на строителей во время капитального ремонта дома в Крыму
Куда жаловаться на строителей во время капитального ремонта дома в Крыму - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Куда жаловаться на строителей во время капитального ремонта дома в Крыму
Крымчанам нужно более активно включаться в контроль выполнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T07:24
2023-03-02T07:24
жкх
жкх крыма и севастополя
капремонт многоквартирных домов
анатолий петров
аламдар амирасланов
общество
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Крымчанам нужно более активно включаться в контроль выполнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил первый заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.Он заметил, что многие жильцы не стремятся принимать активное участие в контроле выполняемых строителями работ, а делегируют эту ответственность председателю дома. При этом каждый из собственников имеет полное право обратиться в Фонд с замечаниями и предложениями.По его словам, активные граждане не только не мешают, а наоборот помогают добиться наилучшего качества ремонта. В этой связи Амирасланов обратился к собственникам и призвал их участвовать в процессе жизни своего дома.В свою очередь директор АНО "ЖКХ-Контроль" Анатолий Петров отметил, что в последний год в регионе существенно повысилось качество работы подрядчиков при проведении капремонтов многоэтажек."Контролировать работу подрядчика должна управляющая компания, однако жильцы, принимающие участие в этом процессе, имеют больше шансов получить качественный результат", – подчеркнул Петров.Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина сообщила, что за первые шесть лет действия программы на проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов в Крыму было выделено более 5,5 млрд рублей, еще 4,8 млрд рублей в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:От кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в КрымуНа какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньгиПятилетние планы по строительству и капремонту — новые поручения Путина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Первый заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов
Первый заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов призвал жильцов домов внимательно следить за качеством работ
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жкх, жкх крыма и севастополя, капремонт многоквартирных домов, анатолий петров, аламдар амирасланов, общество, крым, новости крыма
Куда жаловаться на строителей во время капитального ремонта дома в Крыму

В Фонде капремонта Крыма призвали жильцов домов внимательно следить за качеством работ

07:24 02.03.2023
 
© РИА Новости Крым, Анна ПетроваРемонтные работы
Ремонтные работы
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Крымчанам нужно более активно включаться в контроль выполнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил первый заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.
Он заметил, что многие жильцы не стремятся принимать активное участие в контроле выполняемых строителями работ, а делегируют эту ответственность председателю дома. При этом каждый из собственников имеет полное право обратиться в Фонд с замечаниями и предложениями.
"Если на стройплощадке происходят какие-то недопонимания и человек не может самостоятельно разобраться, необходимо обратиться в Фонд. Представители организации обязательно направят комиссию, представителей АНО "ЖКХ-Контроль" и куратора строительных работ в данном доме", – сообщил Амирасланов, добавив, что каждую жалобу разбирают отдельно, вплоть до проверки объемов и качества проведенного ремонта.
По его словам, активные граждане не только не мешают, а наоборот помогают добиться наилучшего качества ремонта. В этой связи Амирасланов обратился к собственникам и призвал их участвовать в процессе жизни своего дома.
В свою очередь директор АНО "ЖКХ-Контроль" Анатолий Петров отметил, что в последний год в регионе существенно повысилось качество работы подрядчиков при проведении капремонтов многоэтажек.
"Контролировать работу подрядчика должна управляющая компания, однако жильцы, принимающие участие в этом процессе, имеют больше шансов получить качественный результат", – подчеркнул Петров.
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Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина сообщила, что за первые шесть лет действия программы на проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов в Крыму было выделено более 5,5 млрд рублей, еще 4,8 млрд рублей в 2022 году.
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ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяКапремонт многоквартирных домовАнатолий ПетровАламдар АмираслановОбществоКрымНовости Крыма
 
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