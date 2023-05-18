https://crimea.ria.ru/20230518/zhiteli-yalty-zadolzhali-za-kapremonty-pochti-polmilliarda-1128811246.html

Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда

Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда

Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда, с должниками будут разбираться в судебном порядке. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T19:37

2023-05-18T19:37

2023-05-18T19:37

ялта

капремонт многоквартирных домов

янина павленко

долги

суд

платежи

жкх

фонд многоквартирных жилых домов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда, с должниками будут разбираться в судебном порядке. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко по итогам встречи с руководством Фонда капремонта Республики, представителями МинЖКХ Крыма и местными управляющими компаниями.По ее словам, до 1 июля можно выплатить долг без пени или реструктуризировать долг. Но платеж обязателен и будет взыскан с каждого. Она напомнила, что Фонд капремонта аккумулирует средства на спецсчетах, деньги направляют исключительно на проведение ремонтных работ, а зарплату сотрудникам платит государство, и подчеркнула, что при 90% собираемости срок ремонта можно перенести на более ранний."Готовим электронные паспорта всех включенных в реестр Фонда 1425 многоквартирынх жилых домов. В них указываем точные параметры кровель, фасадов, фундаментов, подвалов и прочего. Это позволит не затягивать и не откладывать проведение капремонтов. Формируем список домов, где отсутствуют технические паспорта, актуализируем информацию о жилых/нежилых помещениях в каждом МКД", - добавила мэр города.Ранее Павленко уже сообщала о больших долгах ялтинцев перед Фондом капремонтов. С С середины апреля сумма долга возросла. Читайте также на РИА Новости Крым:Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреВ Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домовОт кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230426/krasnov-zayavil-o-neispolzovanii-sobrannykh-na-kapremont-100-mlrd-rubley--1128371689.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, капремонт многоквартирных домов, янина павленко, долги, суд, платежи, жкх, фонд многоквартирных жилых домов