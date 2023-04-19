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Ялтинцы задолжали за капремонты домов почти полмиллиарда рублей
Ялтинцы задолжали за капремонты домов почти полмиллиарда рублей - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Ялтинцы задолжали за капремонты домов почти полмиллиарда рублей
Жители ялтинских многоквартирных домов задолжали в Фонд капитального ремонта почти полмиллиарда рублей, сообщила в среду глава администрации города Янина... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T11:17
2023-04-19T11:17
2023-04-19T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Жители ялтинских многоквартирных домов задолжали в Фонд капитального ремонта почти полмиллиарда рублей, сообщила в среду глава администрации города Янина Павленко."Общая сумма долга – свыше 469 миллионов рублей. При этом при обходах многоквартирных домов регулярно слышу от жителей требования отремонтировать им кровлю, фундаменты, фасады. Те же требования предъявляются управляющим компаниям, хотя эта работа – не в их компетенции", – написала Павленко в своем Telegram-канале.По ее словам, в прошлом году по программе капремонта в Ялте отремонтировали 124 дома, в том числе 86 кровель на 323 миллиона рублей и заменили 48 лифтов на 152 млн руб. В этом, из-за долгов, объемы работ будут значительно снижены.Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина сообщила, что должников по уплате взносов за капремонт освободят от уплаты штрафов и пени, если они полностью погасят основной долг. Читайте также на РИА Новости Крым:Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреЗа что могут получить штраф жители многоэтажек - юристКак платить за "коммуналку", если нет денег
https://crimea.ria.ru/20221206/ot-krovel-do-podvalov-chto-s-kapremontami-mnogoetazhek-v-krymu-1125694973.html
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Ялтинцы задолжали за капремонты домов почти полмиллиарда рублей
Мэр Ялты Павленко: из-за полумиллионных долгов за капремонт в городе снизят объем работ