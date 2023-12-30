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Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке
Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке
Начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Соответствующее решение... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T13:12
2023-12-30T13:12
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
правительство россии
ключевая ставка
долги
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Соответствующее решение приняло правительство РФ."Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России", – говорится на сайте правительства России.Таким образом, в 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года.Соответствующий документ будет опубликован, уточняется на сайте правительства.Возможность регулировать таким образом оплату в сфере ЖКХ появилась у правительства согласно федеральному закону, который подписал президент 14 марта 2022 года.Напомним, ЦБ поднял ключевую ставку до 16% с 18 декабря 2023 годаЧитайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20231219/v-rossii-s-1-iyulya-otmenyat-komissii-bankov-pri-oplate-zhkkh-dlya-pensionerov-1133648936.html
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жкх, жкх крыма и севастополя, общество, правительство россии, ключевая ставка, долги, новости
Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке

Пени и штрафы за просрочку оплаты ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке

13:12 30.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Соответствующее решение приняло правительство РФ.
"Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России", – говорится на сайте правительства России.
Таким образом, в 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года.
Отмечается, что решение принято в связи с тем, что "при действующей ключевой ставке Банка России в 16% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ".
Соответствующий документ будет опубликован, уточняется на сайте правительства.
Возможность регулировать таким образом оплату в сфере ЖКХ появилась у правительства согласно федеральному закону, который подписал президент 14 марта 2022 года.
Напомним, ЦБ поднял ключевую ставку до 16% с 18 декабря 2023 года
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