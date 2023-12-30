https://crimea.ria.ru/20231230/peni-i-shtrafy-za-zhku-v-2024-budut-nachislyatsya-po-staroy-klyuchevoy-stavke-1133918228.html

Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке

Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке

Начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Соответствующее решение... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T13:12

2023-12-30T13:12

2023-12-30T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Соответствующее решение приняло правительство РФ."Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России", – говорится на сайте правительства России.Таким образом, в 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года.Соответствующий документ будет опубликован, уточняется на сайте правительства.Возможность регулировать таким образом оплату в сфере ЖКХ появилась у правительства согласно федеральному закону, который подписал президент 14 марта 2022 года.Напомним, ЦБ поднял ключевую ставку до 16% с 18 декабря 2023 годаЧитайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20231219/v-rossii-s-1-iyulya-otmenyat-komissii-bankov-pri-oplate-zhkkh-dlya-pensionerov-1133648936.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, жкх крыма и севастополя, общество, правительство россии, ключевая ставка, долги, новости