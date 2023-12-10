https://crimea.ria.ru/20231210/krymchanam-prostyat-chast-dolga-za-kapremont-v-2023-godu-1133409943.html

Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 году

Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 году - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 году

Крымчанам, которые имеют задолженности по взносам на капремонт в многоквартирном доме, спишут все накопившиеся пени, если до конца года долг будет погашен... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-10T08:02

2023-12-10T08:02

2023-12-09T21:45

минжкх крыма

радио "спутник в крыму"

крым

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

капремонт многоквартирных домов

цены и тарифы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/94/1118319430_0:97:3299:1953_1920x0_80_0_0_8a86ab5245fa395865196d3db155384c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Крымчанам, которые имеют задолженности по взносам на капремонт в многоквартирном доме, спишут все накопившиеся пени, если до конца года долг будет погашен. Также есть возможность реструктуризировать долг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК" Александр Киселев. Он уточнил, что условия акции не распространяются на собственников, имеющих задолженность, "которая признана судом или взыскивается в судебном порядке".Киселев подчеркнул, что акция продлится до 31 декабря, так что желающим заплатить меньше начисленного стоит поторопиться. При этом следует учесть, что у банков тоже будут новогодние каникулы, и если оплату задолженности произвести в последние дни года, то пеню спишут "только после поступления денежных средств на счет регионального оператора".По словам Киселева, такими акциями министерство ЖКХ республики и фонд капитального ремонта "идут навстречу должникам, пытаясь снизить нагрузку на собственников помещений в многоквартирных домах". За время действия предложения с 1 сентября на счет оператора поступила оплата долгов с более чем 64 тысяч лицевых счетов. Киселев добавил, что долг также можно реструктуризировать. В этом случае достаточно оплатить пеню.Он также напомнил, что в Крыму с января 2022 года изменили механизм оказания мер социальной поддержки, и теперь собственники квартир в МКД из льготных категорий граждан оплачивают взносы на капремонт по счетам полностью, но потом получают от государства денежную компенсацию, равную размеру своей льготы. "Для одиноко проживающих неработающих собственников помещений, которые достигли возраста 70 лет, полагается льгота 50%. Тем, кому 80 и более – 100%. Такая же льгота у проживающих в семье, которая состоит из инвалидов 1 и 2 групп", – уточнил Киселев. Он отметил, что вопросы получения компенсаций курируют департаменты труда и соцзащиты населения в муниципальных округах.Читайте также на РИА Новости Крым: Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснетсяКак изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабминаКрым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минжкх крыма, крым, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, капремонт многоквартирных домов, цены и тарифы