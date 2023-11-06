https://crimea.ria.ru/20231106/krym-poluchit-bolee-690-mln-rubley-na-kompensatsii-uslug-zhkkh-dlya-lgotnikov-1132601569.html

Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников

Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников

Севастополь и Крым получат дополнительное финансирование для предоставления компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T13:43

2023-11-06T13:43

2023-11-06T13:46

жкх

льгота

жкх крыма и севастополя

правительство россии

михаил мишустин

соцзащита

финансы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь и Крым получат дополнительное финансирование для предоставления компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин."Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг", - уточнили в кабмине. "Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей", - добавили в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозковВ Крыму на благоустройство дворов потратят два миллиарда рублейКогда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор

https://crimea.ria.ru/20230731/kto-oplatit-kreditnye-dolgi-pogibshikh-uchastnikov-svo-1130454460.html

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жкх, льгота, жкх крыма и севастополя, правительство россии, михаил мишустин, соцзащита, финансы, новости