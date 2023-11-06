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Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников
Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников
Севастополь и Крым получат дополнительное финансирование для предоставления компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T13:43
2023-11-06T13:46
жкх
льгота
жкх крыма и севастополя
правительство россии
михаил мишустин
соцзащита
финансы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь и Крым получат дополнительное финансирование для предоставления компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин."Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг", - уточнили в кабмине. "Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей", - добавили в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозковВ Крыму на благоустройство дворов потратят два миллиарда рублейКогда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор
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жкх, льгота, жкх крыма и севастополя, правительство россии, михаил мишустин, соцзащита, финансы, новости
Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготников

Крым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для инвалидов и ветеранов

13:43 06.11.2023 (обновлено: 13:46 06.11.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ. Архивное фото
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь и Крым получат дополнительное финансирование для предоставления компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг", - уточнили в кабмине.
В связи с дополнительной потребностью будет выделено более 4,5 млрд рублей, которые направят 42 регионам. Республика Крым получит на эти цели более 690 млн рублей, город Севастополь - свыше 159 миллионов.
"Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей", - добавили в правительстве.
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