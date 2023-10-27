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В Крыму на благоустройство дворов потратят два миллиарда рублей
В Крыму на благоустройство дворов потратят два миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В Крыму на благоустройство дворов потратят два миллиарда рублей
В Крыму на благоустройство дворов и общественных пространств в 2024 году потратят два миллиарда рублей. Работы будут проводиться в рамках сотрудничества Крыма с РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T08:24
2023-10-27T08:24
2023-10-27T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на благоустройство дворов и общественных пространств в 2024 году потратят два миллиарда рублей. Работы будут проводиться в рамках сотрудничества Крыма с правительством Москвы, сообщил журналистам начальник управления благоустройства министерства ЖКХ республики Мушек Варданян."Мы уже получили бюджет на 2024 год. В целом по Республике Крым запланировано благоустройство дворовых и общественных территорий на сумму порядка 2 млрд рублей, включая установку детских площадок в сельской местности и в городах", - сказал он.Сейчас формируются пакеты документов и составляется проектно-сметная документация. Контракты на проведение строительно-монтажных работ планируется заключить до конца текущего года."Участвуют все территории Республики Крым: и города, и муниципальные районы. Более подробно эта информация будет опубликована на официальных источниках, когда сформируется проектно-сметная документация", - добавил Мушек Варданян.В градостроительные нормы по благоустройству дворов внесут размещение спортивных объектов – об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по физической культуре и спорту. Особое внимание, по его мнению, в этом вопросе следует уделить сельским территориям.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделаноБлагоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20231026/rekonstruktsiya-parka-treneva-v-simferopole-chto-budet-sdelano-1132339382.html
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крым, минжкх крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, благоустройство, новости крыма
В Крыму на благоустройство дворов потратят два миллиарда рублей
В Крыму на благоустройство дворов и детских площадок в 2024 году выделили 2 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на благоустройство дворов и общественных пространств в 2024 году потратят два миллиарда рублей. Работы будут проводиться в рамках сотрудничества Крыма с правительством Москвы, сообщил журналистам начальник управления благоустройства министерства ЖКХ республики Мушек Варданян.
"Мы уже получили бюджет на 2024 год. В целом по Республике Крым запланировано благоустройство дворовых и общественных территорий на сумму порядка 2 млрд рублей, включая установку детских площадок в сельской местности и в городах", - сказал он.
Сейчас формируются пакеты документов и составляется проектно-сметная документация. Контракты на проведение строительно-монтажных работ планируется заключить до конца текущего года.
"Участвуют все территории Республики Крым: и города, и муниципальные районы. Более подробно эта информация будет опубликована на официальных источниках, когда сформируется проектно-сметная документация", - добавил Мушек Варданян.
В градостроительные нормы по благоустройству дворов внесут размещение спортивных объектов
– об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по физической культуре и спорту. Особое внимание, по его мнению, в этом вопросе следует уделить сельским территориям.
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