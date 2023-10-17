https://crimea.ria.ru/20231017/malyy-ierusalim-v-evpatorii-blagoustroyat---chto-budet-sdelano-1132144380.html

"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано

"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано - РИА Новости Крым, 17.10.2023

"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано

В Евпатории благоустроят исторический квартал "Малый Иерусалим" за 115, 8 млн рублей. Документ об определении единого подрядчика опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T16:31

2023-10-17T16:31

2023-10-17T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Евпатории благоустроят исторический квартал "Малый Иерусалим" за 115, 8 млн рублей. Документ об определении единого подрядчика опубликован на официальном правительственном портале Крыма.Подрядчик определен"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Асгард" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Комплексное обустройство туристского кода центра города Евпатории "Малый Иерусалим", - сказано в распоряжении главы Крыма.В соответствии с документом, сумма контракта составит более 115,8 млн рублей. Срок, в который работы должны быть окончательно завершены - до 5 декабря текущего года. Подрядчик получит аванс в размере 50 процентов от суммы работ.Что появится на маршрутеВ соответствии с документом, заказчиком работ вступает департамент городского хозяйства евпаторийской мэрии. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы реализуются в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Кроме того, в границах "Малого Иерусалима" появятся дополнительные арт-объекты, также проектом предусмотрена архитектурная подсвета зданий.Экскурсионный туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории появился в 2007 году. Он объединил храмы различных религиозных конфессий. Во время экскурсии туристов знакомят с православной, армянской, мусульманской, караимской и иудейской культурой, а также с историей средневекового Гезлева.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную ТерешковойУ "Малого Иерусалима" в Крыму появился свой логотип"Малый Иерусалим" можно будет пройти по кругу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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