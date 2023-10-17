Рейтинг@Mail.ru
"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231017/malyy-ierusalim-v-evpatorii-blagoustroyat---chto-budet-sdelano-1132144380.html
"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано
"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано - РИА Новости Крым, 17.10.2023
"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано
В Евпатории благоустроят исторический квартал "Малый Иерусалим" за 115, 8 млн рублей. Документ об определении единого подрядчика опубликован на официальном... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T16:31
2023-10-17T17:34
евпатория
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
своим ходом в крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119568545_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_425b0247c3cfebbf7207041de691d61c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Евпатории благоустроят исторический квартал "Малый Иерусалим" за 115, 8 млн рублей. Документ об определении единого подрядчика опубликован на официальном правительственном портале Крыма.Подрядчик определен"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Асгард" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Комплексное обустройство туристского кода центра города Евпатории "Малый Иерусалим", - сказано в распоряжении главы Крыма.В соответствии с документом, сумма контракта составит более 115,8 млн рублей. Срок, в который работы должны быть окончательно завершены - до 5 декабря текущего года. Подрядчик получит аванс в размере 50 процентов от суммы работ.Что появится на маршрутеВ соответствии с документом, заказчиком работ вступает департамент городского хозяйства евпаторийской мэрии. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы реализуются в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Кроме того, в границах "Малого Иерусалима" появятся дополнительные арт-объекты, также проектом предусмотрена архитектурная подсвета зданий.Экскурсионный туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории появился в 2007 году. Он объединил храмы различных религиозных конфессий. Во время экскурсии туристов знакомят с православной, армянской, мусульманской, караимской и иудейской культурой, а также с историей средневекового Гезлева.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную ТерешковойУ "Малого Иерусалима" в Крыму появился свой логотип"Малый Иерусалим" можно будет пройти по кругу
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119568545_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9c14be3dd7859364b1d9f082960d81c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, своим ходом в крым, новости крыма, общество
"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано

В Евпатории проведут благоустройство маршрута "Малый Иерусалим"

16:31 17.10.2023 (обновлено: 17:34 17.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Евпатории благоустроят исторический квартал "Малый Иерусалим" за 115, 8 млн рублей. Документ об определении единого подрядчика опубликован на официальном правительственном портале Крыма.

Подрядчик определен

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Асгард" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Комплексное обустройство туристского кода центра города Евпатории "Малый Иерусалим", - сказано в распоряжении главы Крыма.
В соответствии с документом, сумма контракта составит более 115,8 млн рублей. Срок, в который работы должны быть окончательно завершены - до 5 декабря текущего года. Подрядчик получит аванс в размере 50 процентов от суммы работ.

Что появится на маршруте

В соответствии с документом, заказчиком работ вступает департамент городского хозяйства евпаторийской мэрии. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы реализуются в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"На маршруте будут проведены работы по повышению его уровня безопасности и созданию комфортных условий для маломобильных групп. Также планируется установка знаков туристической навигации, цифровых панелей и терминалов",- рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в границах "Малого Иерусалима" появятся дополнительные арт-объекты, также проектом предусмотрена архитектурная подсвета зданий.
Экскурсионный туристический маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории появился в 2007 году. Он объединил храмы различных религиозных конфессий. Во время экскурсии туристов знакомят с православной, армянской, мусульманской, караимской и иудейской культурой, а также с историей средневекового Гезлева.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой
У "Малого Иерусалима" в Крыму появился свой логотип
"Малый Иерусалим" можно будет пройти по кругу
 
ЕвпаторияТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмСвоим ходом в КрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ 19 октября
17:25Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди
17:11В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком
16:31"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделано
15:53На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей
15:03Колоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки
14:52"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
14:42Сбитые вертолет, тактические ракеты и "умные" бомбы – работа ПВО за сутки
14:3920 октября в Раздольном перекроют движение на некоторых улицах
14:16Спасти все, что можно: о чем говорили Путин и Орбан в Пекине
14:08Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом
13:49В Керчи почтили память жертв трагедии в политехническом колледже
13:38В Крыму капитально отремонтируют дорогу на Лучистое
13:27Новый ЖК "Прогресс" от ГК "Владоград" появится в пригороде Симферополя
12:59ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний
12:35Новую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика
12:24В каких странах могут обучаться студенты из Крыма
11:59Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти
11:50Двое детей погибли в пожаре на Кубани
11:07Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский
Лента новостейМолния