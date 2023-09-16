https://crimea.ria.ru/20230916/srok-nazvan-kogda-v-evpatorii-otkroyut-obnovlennuyu-naberezhnuyu-tereshkovoy-1131460059.html

Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой

Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой

Набережную имени Терешковой в Евпатории планируют открыть после реконструкции в декабре этого года. Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T14:01

2023-09-16T14:01

2023-09-16T14:01

евпатория

набережная терешковой

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Набережную имени Терешковой в Евпатории планируют открыть после реконструкции в декабре этого года. Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.Кроме того, в городе продолжается строительство третьего этапа набережной Лазурная. Юрий Гоцанюк проинспектировал ход работ."Продолжается штукатурка парапета и нанесение на него декоративного покрытия; завезен плодородный грунт на места будущих газонов. Также будет установлена новая плитка", - добавил он.История реконструкции набережной ТерешковойПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайнРеконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжиРеконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю

https://crimea.ria.ru/20230905/vozle-stantsii-pribrezhnaya-v-sakakh-zavershayut-stroitelstvo-setey-1131153503.html

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