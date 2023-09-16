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Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой
Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой
Набережную имени Терешковой в Евпатории планируют открыть после реконструкции в декабре этого года. Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T14:01
2023-09-16T14:01
евпатория
набережная терешковой
юрий гоцанюк
строительство
крым
новости крыма
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Набережную имени Терешковой в Евпатории планируют открыть после реконструкции в декабре этого года. Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.Кроме того, в городе продолжается строительство третьего этапа набережной Лазурная. Юрий Гоцанюк проинспектировал ход работ."Продолжается штукатурка парапета и нанесение на него декоративного покрытия; завезен плодородный грунт на места будущих газонов. Также будет установлена новая плитка", - добавил он.История реконструкции набережной ТерешковойПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайнРеконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжиРеконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю
https://crimea.ria.ru/20230905/vozle-stantsii-pribrezhnaya-v-sakakh-zavershayut-stroitelstvo-setey-1131153503.html
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РИА Новости Крым
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евпатория, набережная терешковой, юрий гоцанюк, строительство, крым, новости крыма, новости
Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой

Набережную Терешковой в Евпатории откроют до 15 декабря - власти

14:01 16.09.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаЮрий Гоцанюк осматривает набережную имени Терешковой в Евпатории
Юрий Гоцанюк осматривает набережную имени Терешковой в Евпатории
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Набережную имени Терешковой в Евпатории планируют открыть после реконструкции в декабре этого года. Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"Сегодня осмотрел ход реконструкции набережной имени Терешковой в городе Евпатория. Необходимые работы ведутся. Есть рабочие и необходимая техника. Контрактными условиями предусмотрено завершить работы и ввести объект в эксплуатацию до 15 декабря 2023 года", - проинформировал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в городе продолжается строительство третьего этапа набережной Лазурная. Юрий Гоцанюк проинспектировал ход работ.
"Продолжается штукатурка парапета и нанесение на него декоративного покрытия; завезен плодородный грунт на места будущих газонов. Также будет установлена новая плитка", - добавил он.

История реконструкции набережной Терешковой

Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
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