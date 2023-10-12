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Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе
Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе
Детский парк Симферополя благоустроят за 26 миллионов рублей. Распоряжение об определении подрядчика появилось на официальном правительственном портале Крыма... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T14:01
2023-10-12T14:01
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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Детский парк Симферополя благоустроят за 26 миллионов рублей. Распоряжение об определении подрядчика появилось на официальном правительственном портале Крыма. Какие именно работы запланированы в границах этой и других столичных парковых территорий РИА Новости Крым рассказал директор учреждения "Парки столицы" Роман Филиппенко.Подрядчик определен"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Таврида Парк" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территории на объекте: "Благоустройство (капитальный ремонт) части общественной территории "Детский парк", - сказано в распоряжении на правительственном портале.В соответствии с документом, цена контракта составляет более 26 млн рублей, предельный срок исполнения работ – 1 декабря 2023 года. Аванс не предусмотрен. Заказчиком выступает департамент капитального строительства симферопольской мэрии.Что изменится в Детском паркеПо словам директора учреждения "Парки столицы" Романа Филиппенко, речь в документе идет об умной детской площадке, на которой появятся не только привычные игровые элементы, но и целые интерактивные комплексы.Работы уже стартовали и, по словам собеседника агентства, завершить их планируют даже раньше оговоренного контрактом срока. Кроме этого, в рамках благоустройства в Детском парке установят туалет.Парк Тренева"Еще сейчас идет благоустройство парка Тренева. Работы завершатся до Нового года", - напомнил Филиппенко.По его словам, в сквере заменят плиточное покрытие, постелят рулонные газоны, смонтируют систему орошения для их полива. Также будут отремонтированы фонтаны, расположенные в парковой зоне."Фонтаны уже были морально устаревшие. Поэтому полностью их отремонтируем, произведем замену оборудования. Внешний вид они сохранят прежний, но будут обновлены, как и вся территория парка Тренева", - пообещал директор профильного учреждения.Ранее Филиппенко сообщал, что симферопольские парки начали готовить к осенне-зимнему сезону: сейчас идет заготовка песчано-солевых смесей, высадка красочных осенних однолетников, а в Гагаринском парке запретят стихийные парковки. Читайте также на РИА Новости Крым:ТОП-10 живописных парков Крыма"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабминВ центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве
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крым, симферополь, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , общество, благоустройство, городская среда, новости крыма, культура, детский отдых
Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе

В Детском парке Симферополя появится интерактивный комплекс - директор "Парков столицы"

14:01 12.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетский парк Симферополь
Детский парк Симферополь - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Детский парк Симферополя благоустроят за 26 миллионов рублей. Распоряжение об определении подрядчика появилось на официальном правительственном портале Крыма. Какие именно работы запланированы в границах этой и других столичных парковых территорий РИА Новости Крым рассказал директор учреждения "Парки столицы" Роман Филиппенко.

Подрядчик определен

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Таврида Парк" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территории на объекте: "Благоустройство (капитальный ремонт) части общественной территории "Детский парк", - сказано в распоряжении на правительственном портале.
В соответствии с документом, цена контракта составляет более 26 млн рублей, предельный срок исполнения работ – 1 декабря 2023 года. Аванс не предусмотрен. Заказчиком выступает департамент капитального строительства симферопольской мэрии.

Что изменится в Детском парке

По словам директора учреждения "Парки столицы" Романа Филиппенко, речь в документе идет об умной детской площадке, на которой появятся не только привычные игровые элементы, но и целые интерактивные комплексы.
"Это будут детские игровые зоны различной тематики. В частности, зона сельского хозяйства, где малыши смогут познакомиться с этой отраслью, детская метеостанция, где можно будет измерить температуру и давление воздуха, узнать скорость ветра. Отдельно создается масштабная карта России с достопримечательностями. Все это будет выделено в блоки и оформлено в красочной игровой форме для маленьких детей", - рассказал Филиппенко.
Работы уже стартовали и, по словам собеседника агентства, завершить их планируют даже раньше оговоренного контрактом срока. Кроме этого, в рамках благоустройства в Детском парке установят туалет.

Парк Тренева

"Еще сейчас идет благоустройство парка Тренева. Работы завершатся до Нового года", - напомнил Филиппенко.
По его словам, в сквере заменят плиточное покрытие, постелят рулонные газоны, смонтируют систему орошения для их полива. Также будут отремонтированы фонтаны, расположенные в парковой зоне.
"Фонтаны уже были морально устаревшие. Поэтому полностью их отремонтируем, произведем замену оборудования. Внешний вид они сохранят прежний, но будут обновлены, как и вся территория парка Тренева", - пообещал директор профильного учреждения.
Ранее Филиппенко сообщал, что симферопольские парки начали готовить к осенне-зимнему сезону: сейчас идет заготовка песчано-солевых смесей, высадка красочных осенних однолетников, а в Гагаринском парке запретят стихийные парковки.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСимферопольМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"ОбществоБлагоустройствоГородская средаНовости КрымаКультураДетский отдых
 
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