https://crimea.ria.ru/20230726/yalta-park-pozvolit-uvelichit-turpotok-v-krym-na-15---kabmin-1130302930.html

"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабмин

"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабмин - РИА Новости Крым, 26.07.2023

"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабмин

Парк развлечений "Ялта Парк" будет построен в течение пяти лет, благодаря реализации этого проекта туристический поток в Крым увеличится на 15%. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T12:24

2023-07-26T12:24

2023-07-26T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Парк развлечений "Ялта Парк" будет построен в течение пяти лет, благодаря реализации этого проекта туристический поток в Крым увеличится на 15%. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.Как отметили в кабмине, проект будет реализован в соответствии с климатическими особенностями региона и подойдет для разных видов отдыха.Соглашение о строительстве "Ялта Парка" – первого в Крыму тематического парка развлечений – было подписано в 2021 году на полях Петербургского международного экономического форума. Инвестор планирует вложить в проект порядка 16 млрд рублей. Парк будет располагаться на площади от 30 до 50 гектаров.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на полях ПМЭФ-2023 был подписан меморандум о строительстве в Крыму всесезонного парка, который будет включать в себя спортивную арену на 35 тысяч мест, второе по величине в России колесо обозрения, аквапарк, океанариум, отели, музейный комплекс с экспозиционными залами, региональный конгресс-холл. Объект под названием "Крым Наш парк" расположится на равном расстоянии между Симферополем и Севастополем на площади порядка 200 гектаров и будет примыкать к трассе "Таврида". Приблизительный объем инвестиций – порядка 120 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристовМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока

https://crimea.ria.ru/20230709/glempingi-v-krymu-ekspert-otsenila-perspektivy-novogo-formata-turizma--1129866325.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, правительство россии, инвестиции, экономика, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, новости