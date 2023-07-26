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"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабмин - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабмин
"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабмин - РИА Новости Крым, 26.07.2023
"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабмин
Парк развлечений "Ялта Парк" будет построен в течение пяти лет, благодаря реализации этого проекта туристический поток в Крым увеличится на 15%. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T12:24
2023-07-26T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Парк развлечений "Ялта Парк" будет построен в течение пяти лет, благодаря реализации этого проекта туристический поток в Крым увеличится на 15%. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.Как отметили в кабмине, проект будет реализован в соответствии с климатическими особенностями региона и подойдет для разных видов отдыха.Соглашение о строительстве "Ялта Парка" – первого в Крыму тематического парка развлечений – было подписано в 2021 году на полях Петербургского международного экономического форума. Инвестор планирует вложить в проект порядка 16 млрд рублей. Парк будет располагаться на площади от 30 до 50 гектаров.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на полях ПМЭФ-2023 был подписан меморандум о строительстве в Крыму всесезонного парка, который будет включать в себя спортивную арену на 35 тысяч мест, второе по величине в России колесо обозрения, аквапарк, океанариум, отели, музейный комплекс с экспозиционными залами, региональный конгресс-холл. Объект под названием "Крым Наш парк" расположится на равном расстоянии между Симферополем и Севастополем на площади порядка 200 гектаров и будет примыкать к трассе "Таврида". Приблизительный объем инвестиций – порядка 120 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма опровергли информацию о массовом оттоке туристовМеры по привлечению туристов дали результат: в Крыму заполняются отелиКак выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока
https://crimea.ria.ru/20230709/glempingi-v-krymu-ekspert-otsenila-perspektivy-novogo-formata-turizma--1129866325.html
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Новости
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крым, ялта, правительство россии, инвестиции, экономика, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, новости
"Ялта Парк" позволит увеличить турпоток в Крым на 15% - кабмин

Правительство РФ: строительство "Ялта Парка" позволит увеличить турпоток в Крым на 15%

12:24 26.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Парк развлечений "Ялта Парк" будет построен в течение пяти лет, благодаря реализации этого проекта туристический поток в Крым увеличится на 15%. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
"В течение пяти лет в Ялте запланировано строительство тематического парка развлечений, гостиничного комплекса на 550 мест, глэмпинга, аквапарка, аттракционов, магазинов, кафе, ресторанов и сервисных зон. Строительство парка позволит увеличить турпоток на 15% и создать 840 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, проект будет реализован в соответствии с климатическими особенностями региона и подойдет для разных видов отдыха.
Соглашение о строительстве "Ялта Парка" – первого в Крыму тематического парка развлечений – было подписано в 2021 году на полях Петербургского международного экономического форума. Инвестор планирует вложить в проект порядка 16 млрд рублей. Парк будет располагаться на площади от 30 до 50 гектаров.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на полях ПМЭФ-2023 был подписан меморандум о строительстве в Крыму всесезонного парка, который будет включать в себя спортивную арену на 35 тысяч мест, второе по величине в России колесо обозрения, аквапарк, океанариум, отели, музейный комплекс с экспозиционными залами, региональный конгресс-холл. Объект под названием "Крым Наш парк" расположится на равном расстоянии между Симферополем и Севастополем на площади порядка 200 гектаров и будет примыкать к трассе "Таврида". Приблизительный объем инвестиций – порядка 120 миллиардов рублей.
Глэмпинг - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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