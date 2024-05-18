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В Крыму почтили память жертв депортации
В Крыму почтили память жертв депортации - РИА Новости Крым, 18.05.2024
В Крыму почтили память жертв депортации
В Крыму прошли траурные мероприятия в память о жертвах депортации народов из Крыма. Глава республики Сергей Аксенов возложил цветы к Монументу памяти... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T12:48
2024-05-18T12:48
2024-05-18T12:48
день памяти жертв депортации народов крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Крыму прошли траурные мероприятия в память о жертвах депортации народов из Крыма. Глава республики Сергей Аксенов возложил цветы к Монументу памяти депортированных народов на территории мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма" на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе.В церемонии также приняли участие духовные лидеры Крыма, депутаты парламента региона, представители национально-культурных автономий РК. В связи с действующим в регионе "желтым" уровнем террористической опасности мероприятие не носило массовый характер.Глава республики отметил, что реализация указа президента РФ Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" является одни из важных приоритетов государственной национальной политики в регионе.18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941-1944 годах. Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость в апреле 2014 года, подписав указ о мерах по реабилитации депортированных и государственной поддержке их возрождения и развития.Читайте также на РИА Новости Крым:Им дали десять минут на сборы и выслали: депортации народов Крыма 80 летТрагическая страница истории: депортация народов КрымаЗапад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – Константинов
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день памяти жертв депортации народов крыма, депортация из крыма, крым, сергей аксенов, новости, новости крыма, общество
В Крыму почтили память жертв депортации
Аксенов возложил цветы к монументу памяти депортированных народов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Крыму прошли траурные мероприятия в память о жертвах депортации народов из Крыма. Глава республики Сергей Аксенов возложил цветы к Монументу памяти депортированных народов на территории мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма" на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе.
В церемонии также приняли участие духовные лидеры Крыма, депутаты парламента региона, представители национально-культурных автономий РК. В связи с действующим в регионе "желтым" уровнем террористической опасности мероприятие не носило массовый характер.
"18 мая 1944 года – скорбная дата нашей истории. Общая трагедия и общая боль, которая объединяет всех крымчан", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что реализация указа президента РФ Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" является одни из важных приоритетов государственной национальной политики в регионе.
"Крым – наш общий родной и любимый дом. В нем нет места ненависти, нетерпимости и ксенофобии. Мы вместе строим наше будущее на принципах равенства, взаимного уважения и доверия. В этом наша сила, залог наших побед", - подчеркнул он.
18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941-1944 годах. Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость в апреле 2014 года, подписав указ о мерах по реабилитации депортированных и государственной поддержке их возрождения и развития.
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