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В Крыму почтили память жертв депортации

В Крыму почтили память жертв депортации - РИА Новости Крым, 18.05.2024

В Крыму почтили память жертв депортации

В Крыму прошли траурные мероприятия в память о жертвах депортации народов из Крыма. Глава республики Сергей Аксенов возложил цветы к Монументу памяти... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T12:48

2024-05-18T12:48

2024-05-18T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Крыму прошли траурные мероприятия в память о жертвах депортации народов из Крыма. Глава республики Сергей Аксенов возложил цветы к Монументу памяти депортированных народов на территории мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма" на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе.В церемонии также приняли участие духовные лидеры Крыма, депутаты парламента региона, представители национально-культурных автономий РК. В связи с действующим в регионе "желтым" уровнем террористической опасности мероприятие не носило массовый характер.Глава республики отметил, что реализация указа президента РФ Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" является одни из важных приоритетов государственной национальной политики в регионе.18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941-1944 годах. Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость в апреле 2014 года, подписав указ о мерах по реабилитации депортированных и государственной поддержке их возрождения и развития.Читайте также на РИА Новости Крым:Им дали десять минут на сборы и выслали: депортации народов Крыма 80 летТрагическая страница истории: депортация народов КрымаЗапад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – Константинов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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