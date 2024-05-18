https://crimea.ria.ru/20240518/zapad-pytaetsya-sdelat-krym-zonoy-mezhetnicheskogo-konflikta--konstantinov-1137377619.html

Запад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – Константинов

Запад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – Константинов - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Запад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – Константинов

Украина и коллективный Запад продолжают спекулировать на теме депортации народов и пытаются сделать Крым зоной межнационального конфликта, но населению... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T10:41

2024-05-18T10:41

2024-05-18T10:41

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

мнения

крымские татары

день памяти жертв депортации народов крыма

депортация из крыма

политика

коллективный запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637557_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_871288b73ef59e49d990139ab89a2dc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Украина и коллективный Запад продолжают спекулировать на теме депортации народов и пытаются сделать Крым зоной межнационального конфликта, но населению полуострова хватило мудрости избежать такого сценария. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в День памяти жертв депортации народов Крыма.18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941-1944 годах. Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость в апреле 2014 года, подписав указ о мерах по реабилитации депортированных и государственной поддержке их возрождения и развития.Политик отметил, что в российском Крыму "ситуация кардинально изменилась", а поддержке репрессированных народов уделяется пристальное внимание.Так, в рамках госпрограммы РФ уже реализованы 52 проекта в местах компактного проживания. В их числе строительство детских садов в Симферополе и Симферопольском районе, Судаке, Бахчисарае, а также 27 км дорог и восьми многоквартирных жилых домов. Также проложены сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения общей протяженностью более 223 километров. В этом году планируется в том числе завершить строительство еще двух многоквартирных домов.Константинов подчеркнул, что на полуострове укрепляется межнациональный мир, сохраняются культура и языки народов.Читайте также на РИА Новости Крым:Им дали десять минут на сборы и выслали: депортации народов Крыма 80 летТрагическая страница истории: депортация народов КрымаВ Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), мнения, крымские татары, день памяти жертв депортации народов крыма, депортация из крыма, политика, коллективный запад