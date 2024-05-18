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Запад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – Константинов
Запад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – Константинов - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Запад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – Константинов
Украина и коллективный Запад продолжают спекулировать на теме депортации народов и пытаются сделать Крым зоной межнационального конфликта, но населению... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T10:41
2024-05-18T10:41
2024-05-18T10:41
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
мнения
крымские татары
день памяти жертв депортации народов крыма
депортация из крыма
политика
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Украина и коллективный Запад продолжают спекулировать на теме депортации народов и пытаются сделать Крым зоной межнационального конфликта, но населению полуострова хватило мудрости избежать такого сценария. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в День памяти жертв депортации народов Крыма.18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941-1944 годах. Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость в апреле 2014 года, подписав указ о мерах по реабилитации депортированных и государственной поддержке их возрождения и развития.Политик отметил, что в российском Крыму "ситуация кардинально изменилась", а поддержке репрессированных народов уделяется пристальное внимание.Так, в рамках госпрограммы РФ уже реализованы 52 проекта в местах компактного проживания. В их числе строительство детских садов в Симферополе и Симферопольском районе, Судаке, Бахчисарае, а также 27 км дорог и восьми многоквартирных жилых домов. Также проложены сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения общей протяженностью более 223 километров. В этом году планируется в том числе завершить строительство еще двух многоквартирных домов.Константинов подчеркнул, что на полуострове укрепляется межнациональный мир, сохраняются культура и языки народов.Читайте также на РИА Новости Крым:Им дали десять минут на сборы и выслали: депортации народов Крыма 80 летТрагическая страница истории: депортация народов КрымаВ Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), мнения, крымские татары, день памяти жертв депортации народов крыма, депортация из крыма, политика, коллективный запад
Запад пытается сделать Крым зоной межэтнического конфликта – Константинов
Запад и Украина пытаются сделать Крым зоной межнационального конфликта – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Украина и коллективный Запад продолжают спекулировать на теме депортации народов и пытаются сделать Крым зоной межнационального конфликта, но населению полуострова хватило мудрости избежать такого сценария. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в День памяти жертв депортации народов Крыма.
18 мая в Крыму является траурным днем в память жертв депортации 227 тысяч крымских татар, греков, немцев, болгар, армян и итальянцев, насильственно выселенных из Крымской АССР в 1941-1944 годах. Президент России Владимир Путин восстановил историческую справедливость в апреле 2014 года, подписав указ о мерах по реабилитации депортированных и государственной поддержке их возрождения и развития.
"Много лет депортированные народы пытались добиться реабилитации, но Украина и Запад на этой теме только спекулировали (чем они занимаются и сейчас), пытаясь сделать Крым зоной межнационального конфликта. К счастью, нам хватило мудрости не допустить развития такого сценария", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что в российском Крыму "ситуация кардинально изменилась", а поддержке репрессированных народов уделяется пристальное внимание.
Так, в рамках госпрограммы РФ уже реализованы 52 проекта в местах компактного проживания. В их числе строительство детских садов в Симферополе и Симферопольском районе, Судаке, Бахчисарае, а также 27 км дорог и восьми многоквартирных жилых домов. Также проложены сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения общей протяженностью более 223 километров. В этом году планируется в том числе завершить строительство еще двух многоквартирных домов.
Константинов подчеркнул, что на полуострове укрепляется межнациональный мир, сохраняются культура и языки народов.
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