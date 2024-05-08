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В Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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В Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан
В Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан - РИА Новости Крым, 08.05.2024
В Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан
В Саках полностью закрыли очередь на получение жилья гражданами из числа реабилитированных народов. В среду ключи от новых квартир получили последние семьи из... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T12:47
2024-05-08T13:07
крым
саки
айдер типпа
госкомитет крыма по межнациональным отношениям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Саках полностью закрыли очередь на получение жилья гражданами из числа реабилитированных народов. В среду ключи от новых квартир получили последние семьи из списка, отметил председатель Госкомнаца Крыма Айдер Типпа.Дом на 36 квартир в Саках построили еще в прошлом году. Проект был реализован в рамках госпрограммы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым – территория межнационального согласия". Объем финансирования объекта в соответствии с инвестиционным паспортом составил свыше 186 миллионов рублей.По словам председателя Госкомнаца Крыма Айдера Типпы, этот многоквартирный дом позволил полностью закрыть очередь из числа представителей реабилитированных народов в Саках.Руководитель комитета отметил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома - в Джанкое и в поселке Приморский под Феодосией.Кроме того, ежегодно в рамках госпрограммы из республиканского бюджета выделяются средства на приобретение жилплощади. В этом году на эти цели направлено около 55 млн рублей. В начале года Госкомнац Крыма начал работу с администрациями муниципалитетов по приему заявок на выкуп жилья."За весь период реализации вышеуказанного мероприятия 299 семьям из числа реабилитированных народов приобрели жилье. Таким образом, с 2014 года по настоящее время жилые помещения предоставлены 1028 гражданам, в том числе и в новых построенных домах", - проинформировали в пресс-службе.В апреле 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". В августе 2019 года в указ были также включены крымские итальянцы.По данным крымского минстроя, с момента подписания указа на территории республики построены десять многоквартирных домов для представителей реабилитированных народов – 714 квартир общей площадью 46,4 тысячи "квадратов".Новое жилье уже получили более тысячи семей, еще порядка 1,2 тысяч обеспечат квартирами до конца реализации госпрограммы. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК, в текущем году планируют ввести в эксплуатацию еще одну 72-квартирную многоэтажку в Джанкое, в 2025-том такой же дом достроят в Феодосии.Кроме того, реабилитированные граждане получают земельные участки, в местах их компактного проживания строят дороги, устанавливают спортивные площадки, возводят мечети. Сейчас также продолжается работа по догазификации домовладений, репатрианты получают компенсации за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. 852 семьям оказана единовременная материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья на общую сумму 167 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине не удалось разжечь в Крыму межнациональную рознь – депутат ГСТрагическая страница истории: депортация народов КрымаВ Крыму оценили межнациональную обстановку на полуострове
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крым, саки, айдер типпа, госкомитет крыма по межнациональным отношениям, жилье для репатриантов, общество, новости крыма, крым многонациональный
В Саках закрыли очередность по жилью для реабилитированных граждан

Ключи от новых квартир семьям из числа реабилитированных народов выдали в Саках

12:47 08.05.2024 (обновлено: 13:07 08.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОтделка и планировка квартир нового микрорайона "Академический" в Екатеринбурге
Отделка и планировка квартир нового микрорайона Академический в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Саках полностью закрыли очередь на получение жилья гражданами из числа реабилитированных народов. В среду ключи от новых квартир получили последние семьи из списка, отметил председатель Госкомнаца Крыма Айдер Типпа.
Дом на 36 квартир в Саках построили еще в прошлом году. Проект был реализован в рамках госпрограммы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым – территория межнационального согласия". Объем финансирования объекта в соответствии с инвестиционным паспортом составил свыше 186 миллионов рублей.
По словам председателя Госкомнаца Крыма Айдера Типпы, этот многоквартирный дом позволил полностью закрыть очередь из числа представителей реабилитированных народов в Саках.
"Хочу отметить, что за 10 лет с целью обеспечения реабилитированных народов в Республике Крым из 19 многоквартирных домов для реабилитированных народов Крыма построено девять – в Симферополе, Евпатории, Саках и Сакском районе и Красноперекопске", - прокомментировал он.
Руководитель комитета отметил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома - в Джанкое и в поселке Приморский под Феодосией.
Кроме того, ежегодно в рамках госпрограммы из республиканского бюджета выделяются средства на приобретение жилплощади. В этом году на эти цели направлено около 55 млн рублей. В начале года Госкомнац Крыма начал работу с администрациями муниципалитетов по приему заявок на выкуп жилья.
"За весь период реализации вышеуказанного мероприятия 299 семьям из числа реабилитированных народов приобрели жилье. Таким образом, с 2014 года по настоящее время жилые помещения предоставлены 1028 гражданам, в том числе и в новых построенных домах", - проинформировали в пресс-службе.
В апреле 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". В августе 2019 года в указ были также включены крымские итальянцы.
По данным крымского минстроя, с момента подписания указа на территории республики построены десять многоквартирных домов для представителей реабилитированных народов – 714 квартир общей площадью 46,4 тысячи "квадратов".
Новое жилье уже получили более тысячи семей, еще порядка 1,2 тысяч обеспечат квартирами до конца реализации госпрограммы. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК, в текущем году планируют ввести в эксплуатацию еще одну 72-квартирную многоэтажку в Джанкое, в 2025-том такой же дом достроят в Феодосии.
Кроме того, реабилитированные граждане получают земельные участки, в местах их компактного проживания строят дороги, устанавливают спортивные площадки, возводят мечети. Сейчас также продолжается работа по догазификации домовладений, репатрианты получают компенсации за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. 852 семьям оказана единовременная материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья на общую сумму 167 миллионов рублей.
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