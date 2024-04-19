https://crimea.ria.ru/20240419/ukraine-ne-udalos-razzhech-v-krymu-mezhnatsionalnuyu-rozn--deputat-gs-1136700958.html

Украине не удалось разжечь в Крыму межнациональную рознь – депутат ГС

Украине не удалось разжечь в Крыму межнациональную рознь – депутат ГС - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Украине не удалось разжечь в Крыму межнациональную рознь – депутат ГС

Мудрость крымчан не позволила украинским властям и политикам разжечь на полуострове межнациональную рознь и спровоцировать конфликты на этой почве. Об этом... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T18:38

2024-04-19T18:38

2024-04-19T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Мудрость крымчан не позволила украинским властям и политикам разжечь на полуострове межнациональную рознь и спровоцировать конфликты на этой почве. Об этом заявил председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной 10-летию указа президента России о реабилитации пострадавших от репрессий народов Крыма.По словам Гемпеля, в период нахождения Крыма в составе Украины крымские татары, армяне, греки, немцы, болгары и другие депортированные народы долгие годы пытались добиться от Киева официальной реабилитации, но украинские власти использовали национальный вопрос в достижении своих личных целей, руководствуясь принципом "разделяй и властвуй".По его словам, все законопроекты о реабилитации народов, которые в свое время готовили депутаты Верховной рады, администрация президента и Госкомнац Украины, были половинчатыми: в них не учитывались в полной мере интересы всех национальных групп, которые подверглись репрессиям. При этом буквально через месяц после вхождения Крыма в состав России президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, восстановив историческую справедливость и заложив прочную основу для успешного развития и укрепления межнациональных отношений в Крыму.По словам Гемпеля, в рамках указа президента реализуется комплекс мер по социальному, политическому и духовному возрождению реабилитированных народов. Но самое главное – "указ снял позорное клеймо предателей с этих народов", подчеркнул парламентарий.Председатель госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Айдер Типпа, президентский указ о реабилитации народов подтвержден рядом программ, успешно реализующихся на полуострове. Из запланированных к строительству 74 объектов на общую сумму более 18 млрд рублей 52 уже сданы в эксплуатацию. Это жилые дома, детские сады, школы, ФАПы и врачебные амбулатории, дороги, спортивные площадки, линии электропередачи, объекты водоснабжения, водоотведения, газификации.Оставшиеся 22 объекта находятся в различной степени готовности и будут достроены в ближайшие два-три года, добавил руководитель ведомства.В частности, за прошедшие 10 лет в Крыму построили 10 многоквартирных домов на 714 квартир для реабилитированных. Более тысячи семей из числа реабилитированных получили новое жилье, еще более 1,2 тысячи семей обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы.Президент России Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили межнациональную обстановку на полуостровеГотовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в КрымуНовый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии

https://crimea.ria.ru/20240419/na-stantsii-syuren-pochtili-pamyat-reabilitirovannykh-narodov-kryma-1136699206.html

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