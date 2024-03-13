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В Крыму оценили межнациональную обстановку на полуострове - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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В Крыму оценили межнациональную обстановку на полуострове
В Крыму оценили межнациональную обстановку на полуострове - РИА Новости Крым, 13.03.2024
В Крыму оценили межнациональную обстановку на полуострове
В Крыму отсутствует межнациональная напряженность. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Айдер... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T18:24
2024-03-13T18:24
крым
госкомитет крыма по межнациональным отношениям
айдер типпа
крым многонациональный
новости крыма
общество
10 лет крымской весне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму отсутствует межнациональная напряженность. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Айдер Типпа в кулуарах Гражданского форума "10 лет в России"."Крым – многонациональный регион, межнациональным и межконфессиональным отношениям в республике уделяется очень большое внимание и на федеральном, и на республиканском уровнях. На этой почве у нас никаких конфликтов нет", – сказал руководитель ведомства.Глава госкомнаца напомнил, что в апреле этого года Крым будет отмечать 10-ю годовщину подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".Документ предусматривает принятие комплекса мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению реабилитированных народов, решению жизненно необходимых вопросов по обустройству репрессированных граждан и их потомков.Минстрой Крыма ранее сообщил, что с момента воссоединения Крыма с Россией в республике построили 10 многоквартирных домов на 714 квартир для представителей реабилитированных народов.По данным республиканского госкомнаца, более тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще свыше 1,2 тысячи семей обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы.В Симферополе в среду начал работу первый в истории российского Крыма масштабный Гражданский форум "10 лет в России", посвященный юбилею Крымской весны. В мероприятии принимают участие более 600 человек – руководители органов власти Крыма, главы местных администраций, представители духовенства, общественных организаций и национально-культурных автономий республики. Участники мероприятия обсуждают итоги 10 лет нахождения полуострова в составе РФ, стоящие перед общественными организациями региона задачи, меры поддержки участников СВО и их семей, а также предстоящие выборы президента.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый дом репатриантам: как идет строительство в ФеодосииВ России упростили условия переселения для репатриантов – кабминВласти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе
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крым, госкомитет крыма по межнациональным отношениям, айдер типпа, крым многонациональный, новости крыма, общество, видео
В Крыму оценили межнациональную обстановку на полуострове

Власти Крыма заявили об отсутствии межнациональных конфликтов на полуострове

18:24 13.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму отсутствует межнациональная напряженность. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель госкомитета по делам межнациональных отношений республики Айдер Типпа в кулуарах Гражданского форума "10 лет в России".
"Крым – многонациональный регион, межнациональным и межконфессиональным отношениям в республике уделяется очень большое внимание и на федеральном, и на республиканском уровнях. На этой почве у нас никаких конфликтов нет", – сказал руководитель ведомства.
Глава госкомнаца напомнил, что в апреле этого года Крым будет отмечать 10-ю годовщину подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".
Документ предусматривает принятие комплекса мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению реабилитированных народов, решению жизненно необходимых вопросов по обустройству репрессированных граждан и их потомков.
"Указ подтвержден рядом программ, которые будут исполнены до 2026 года. Из 74 объектов, запланированных к строительству, 52 уже сданы в эксплуатацию. Это жилые дома, детские сады, школы, дороги линии электропередачи, водоснабжение, газификация – все те объекты, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности наших крымчан", – отметил Типпа.
Минстрой Крыма ранее сообщил, что с момента воссоединения Крыма с Россией в республике построили 10 многоквартирных домов на 714 квартир для представителей реабилитированных народов.
По данным республиканского госкомнаца, более тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще свыше 1,2 тысячи семей обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы.
В Симферополе в среду начал работу первый в истории российского Крыма масштабный Гражданский форум "10 лет в России", посвященный юбилею Крымской весны. В мероприятии принимают участие более 600 человек – руководители органов власти Крыма, главы местных администраций, представители духовенства, общественных организаций и национально-культурных автономий республики.
Участники мероприятия обсуждают итоги 10 лет нахождения полуострова в составе РФ, стоящие перед общественными организациями региона задачи, меры поддержки участников СВО и их семей, а также предстоящие выборы президента.
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10 лет Крымской веснеКрымГоскомитет Крыма по межнациональным отношениямАйдер ТиппаКрым многонациональныйНовости КрымаОбщество
 
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