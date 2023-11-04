https://crimea.ria.ru/20231104/gde-i-skolko-v-krymu-stroitsya-zhilya-dlya-repatriantov-1132573314.html
Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов
Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов
Более одной тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще более 1200 семей обеспечат квартирами до конца реализации... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T12:14
2023-11-04T12:14
2023-11-04T12:14
эксклюзивы риа новости крым
крым
айдер типпа
госкомитет крыма по межнациональным отношениям
жилье
жилье для репатриантов
жилье в крыму
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/88/1115598858_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_fe4ac94f005b393f969afab687e32399.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Более одной тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще более 1200 семей обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы. Об этом сообщил председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.По его словам, до конца реализации госпрограммы планируется обеспечить новым жильем 1262 семьи репатриантов. С этой целью в разных регионах Крыма строится 12 многоэтажных домов. Общая стоимость работ – порядка шести миллиардов рублей.В частности, 162 квартиры построят в Симферополе (микрорайон Фонтаны), 120 квартир – в Ялте, по 72 квартиры – в Керчи, Джанкое, Феодосии, Судаке и Алуште.320 квартир построят в поселке Гвардейское Симферопольского района, 36 – в Саках, 48 – в Старом Крыму, 168 – в Бахчисарае, 48 – в Ленино.Кроме того, для 42 граждан выкупят жилье на вторичном рынке за счет соответствующей субсидии.Полный текст интервью читайте на РИА Новости Крым в 13:00 мск.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантовЖилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в КрымуЖилье для репатриантов в Крыму: есть ли угроза закрытия программы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/88/1115598858_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7711f4b1414cdf473ed8330c222281ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
крым, айдер типпа, госкомитет крыма по межнациональным отношениям, жилье, жилье для репатриантов, жилье в крыму, общество, новости крыма
Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов
Госкомнац: более 1200 семей репатриантов получат новые квартиры в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым.
Более одной тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще более 1200 семей обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы. Об этом сообщил председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым
.
"В рамках госпрограммы "Республика Крым – территория межнационального согласия" строятся новые многоквартирные дома и выкупается жилье. С 2014 по 2023 годы 1028 семей получили новое жилье. В том числе 729 граждан получили жилье, построенное в рамках реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", а также в рамках ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства в 2014-2016 годах. Также 299 крымчан получили жилье за счет выкупа на вторичном рынке", – сказал руководитель ведомства
По его словам, до конца реализации госпрограммы планируется обеспечить новым жильем 1262 семьи репатриантов. С этой целью в разных регионах Крыма строится 12 многоэтажных домов. Общая стоимость работ – порядка шести миллиардов рублей.
В частности, 162 квартиры построят в Симферополе (микрорайон Фонтаны), 120 квартир – в Ялте, по 72 квартиры – в Керчи, Джанкое, Феодосии, Судаке и Алуште.
320 квартир построят в поселке Гвардейское Симферопольского района, 36 – в Саках, 48 – в Старом Крыму, 168 – в Бахчисарае, 48 – в Ленино.
Кроме того, для 42 граждан выкупят жилье на вторичном рынке за счет соответствующей субсидии.
Полный текст интервью читайте на РИА Новости Крым в 13:00 мск.
Читайте также на РИА Новости Крым: