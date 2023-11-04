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Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов

Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов

Более одной тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще более 1200 семей обеспечат квартирами до конца реализации... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T12:14

2023-11-04T12:14

2023-11-04T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Более одной тысячи семей из числа реабилитированных народов Крыма получили новое жилье, еще более 1200 семей обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы. Об этом сообщил председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.По его словам, до конца реализации госпрограммы планируется обеспечить новым жильем 1262 семьи репатриантов. С этой целью в разных регионах Крыма строится 12 многоэтажных домов. Общая стоимость работ – порядка шести миллиардов рублей.В частности, 162 квартиры построят в Симферополе (микрорайон Фонтаны), 120 квартир – в Ялте, по 72 квартиры – в Керчи, Джанкое, Феодосии, Судаке и Алуште.320 квартир построят в поселке Гвардейское Симферопольского района, 36 – в Саках, 48 – в Старом Крыму, 168 – в Бахчисарае, 48 – в Ленино.Кроме того, для 42 граждан выкупят жилье на вторичном рынке за счет соответствующей субсидии.Полный текст интервью читайте на РИА Новости Крым в 13:00 мск.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантовЖилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в КрымуЖилье для репатриантов в Крыму: есть ли угроза закрытия программы

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