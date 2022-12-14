https://crimea.ria.ru/20221214/zhile-dlya-repatriantov-v-krymu-est-li-ugroza-zakrytiya-programmy-1125890557.html

Жилье для репатриантов в Крыму: есть ли угроза закрытия программы

Жилье для репатриантов в Крыму: есть ли угроза закрытия программы - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Жилье для репатриантов в Крыму: есть ли угроза закрытия программы

Программа обеспечения жильем реабилитированных народов в Крыму продолжается, все заложенные по ФЦП объекты будут достроены и стоящие на очереди получат... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T19:47

2022-12-14T19:47

2022-12-14T18:52

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юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Программа обеспечения жильем реабилитированных народов в Крыму продолжается, все заложенные по ФЦП объекты будут достроены и стоящие на очереди получат недвижимость. Об этом рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в пресс-центре РИА Новости Крым."Вообще сейчас даже не обсуждается сворачивание федеральной целевой программы, она наполнена средствами, и, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и проведение спецоперации, она не сокращается и не закрывается. Все объекты, которые заложены и будут закладываться, будут закончены и люди получат это жилье", - заявил он.Проблемные объектыВместе с тем Юрий Гемпель отметил, что в Крыму есть объекты, где "генеральные подрядчики оказались недостаточно профессиональными и ушли", сегодня в отношении них уже приняты судебные решения. Однако и они будут завершены, заверил глава профильного комитета Госсовета."Мы объехали почти все объекты жилого фонда и оценили ситуацию. Например, в Гвардейском Симферопольского района есть два 160-квартирных дома, которые, когда мы их сдадим, закроют всю потребность по Симферополю и Симферопольскому району в жилье", - подчеркнул он.В марте власти сообщали о том, что строительство одного из самых крупных объектов в Симферопольском районе, предполагающего возведение двух многоквартирных домов в Гвардейском, преодолело свой экватор. Работы здесь начались еще в 2017 году, однако в 2021 году договор с подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения им своих обязательств. Предполагалось, что дома будут сданы в конце 2024 года, однако в июне этого года стало известно, что возведение домов снова приостановлено.Жилье не по месту пропискиСейчас в рамках реализации программы республиканские власти прорабатывают возможность получения жилья не только по месту прописки, но и по месту сдачи в эксплуатацию жилья. Первые положительные решения уже есть."Например, в Красногвардейском районе на очереди стояли пять семей. Там не закладывалось жилье по ФЦП, поэтому ждали, когда получится осуществить выкуп жилья для этой категории граждан. Однако у нас появилась возможность и мы согласовали получение ими жилья в Орехово", - заключил Гемпель.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с 2014 года 600 семей репатриантов получили жильеСемь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантовКогда в Крыму ликвидируют очередь на жилье для репатриантов

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новости крыма, крым, общество, юрий гемпель, нацвопрос в крыму, крым многонациональный, реализация фцп в крыму и севастополе