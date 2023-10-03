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В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантов - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантов
В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантов - РИА Новости Крым, 03.10.2023
В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантов
В Крыму рассматривают возможность расширить финансирование программы обустройства репатриантов, заявил журналистам спикер крымского парламента Владимир... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T13:34
2023-10-03T13:37
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
политика
жилье для репатриантов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму рассматривают возможность расширить финансирование программы обустройства репатриантов, заявил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов по итогам заседания республиканского Госсовета.Он напомнил, что программа обустройства депортированных граждан начата с 2014 года, за это время проделана многомиллиардная работа, решены конкретные проблемы, при этом упор делался на инфраструктурные направления - строительство школ, детских садов, дорог и освещения в местах компактного проживания репатриантов. Дальнейшие мероприятия также должны решать в первую очередь вопросы комфорта людей."Очень важно при слове эффективность продумывать все вещи, чтобы все сделанное точно было нужно людям", - завил глава Госсовета.Ранее председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпел сообщал, что программа обеспечения жильем реабилитированных народов в Крыму продолжается, все заложенные по ФЦП объекты будут достроены и стоящие на очереди получат недвижимость. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантовКогда в Крыму ликвидируют очередь на жилье для репатриантовДома для реабилитированных в Симферополе: на каком этапе строительство
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), политика, жилье для репатриантов, крым, новости крыма
В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантов

Власти Крыма хотят наращивать финансирование программы обустройства репатриантов

13:34 03.10.2023 (обновлено: 13:37 03.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму рассматривают возможность расширить финансирование программы обустройства репатриантов, заявил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов по итогам заседания республиканского Госсовета.
"Сейчас программа продлена. Она подвержена оптимизации, перераспределению средств за счет одних объектов в пользу других, которые были социально важнее, поэтому по завершению ее будет сделан анализ. Мое мнение - программу сворачивать нельзя, нужно наращивать финансирование", - убежден Константинов.
Он напомнил, что программа обустройства депортированных граждан начата с 2014 года, за это время проделана многомиллиардная работа, решены конкретные проблемы, при этом упор делался на инфраструктурные направления - строительство школ, детских садов, дорог и освещения в местах компактного проживания репатриантов. Дальнейшие мероприятия также должны решать в первую очередь вопросы комфорта людей.
"Очень важно при слове эффективность продумывать все вещи, чтобы все сделанное точно было нужно людям", - завил глава Госсовета.
Ранее председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпел сообщал, что программа обеспечения жильем реабилитированных народов в Крыму продолжается, все заложенные по ФЦП объекты будут достроены и стоящие на очереди получат недвижимость.
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Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)ПолитикаЖилье для репатриантовКрымНовости Крыма
 
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