https://crimea.ria.ru/20231003/v-krymu-khotyat-uvelichit-raskhody-na-obustroystvo-repatriantov-1131822023.html

В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантов

В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантов - РИА Новости Крым, 03.10.2023

В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантов

В Крыму рассматривают возможность расширить финансирование программы обустройства репатриантов, заявил журналистам спикер крымского парламента Владимир... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T13:34

2023-10-03T13:34

2023-10-03T13:37

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

политика

жилье для репатриантов

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Крыму рассматривают возможность расширить финансирование программы обустройства репатриантов, заявил журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов по итогам заседания республиканского Госсовета.Он напомнил, что программа обустройства депортированных граждан начата с 2014 года, за это время проделана многомиллиардная работа, решены конкретные проблемы, при этом упор делался на инфраструктурные направления - строительство школ, детских садов, дорог и освещения в местах компактного проживания репатриантов. Дальнейшие мероприятия также должны решать в первую очередь вопросы комфорта людей."Очень важно при слове эффективность продумывать все вещи, чтобы все сделанное точно было нужно людям", - завил глава Госсовета.Ранее председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпел сообщал, что программа обеспечения жильем реабилитированных народов в Крыму продолжается, все заложенные по ФЦП объекты будут достроены и стоящие на очереди получат недвижимость. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантовКогда в Крыму ликвидируют очередь на жилье для репатриантовДома для реабилитированных в Симферополе: на каком этапе строительство

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2023

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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), политика, жилье для репатриантов, крым, новости крыма