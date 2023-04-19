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Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму
Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму
Около трех тысяч семей репатриантов в Крыму нуждаются в улучшении жилищных условий, эту потребность к 2025 году закроют на 60% за счет строительства новых домов РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T20:52
2023-04-19T20:52
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жилье для репатриантов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Около трех тысяч семей репатриантов в Крыму нуждаются в улучшении жилищных условий, эту потребность к 2025 году закроют на 60% за счет строительства новых домов и выкупа вторичного жилья для реабилитированных граждан. Об этом рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа в пресс-центре РИА Новости Крым.Новые дома для репатриантовПо словам главы профильного комитета, в прошлом году в эксплуатацию введены новые многоквартирные дома для репатриантов в Керчи, Симферополе и Сакском районе. В ближайшее время планируют заселить еще два дома на 72 квартиры каждый в Симферополе и Красноперекопске."Сейчас оформляются за муниципалитетами права собственности, и в ближайшее время будут заключены договоры социального найма с гражданами", - уточнил Типпа.Также в этом году планируется завершение строительства многоэтажек в Бахчисарае и Джанкое, в 2024-ом - в Феодосии, Саках, алушинском Малом Маяке, Ленинском районе и Керчи. До 2026 года еще один дом построят в Ялте. Федеральное финансирование на эти объекты Крым получает в полном объеме.Выкуп жилья на вторичном рынке"Кроме того, работает республиканская программа по выкупу жилья на вторичном рынке. В прошлом году мы приобрели жилье на 30 млн рублей в муниципалитетах Раздольненского, Первомайского, Советского, Нижнегорского, Бахчисарайского районов", - продолжил Типпа.Эту работу продолжают и в этом году, чиновникам предстоит освоить еще 72 млн рублей. В выкупе жилья для депортированных реабилитированных граждан принимают долевое участие муниципалитеты, и уже сейчас ими поданы соответствующие заявки."Муниципалитеты ведут реестры, также есть крымский реестр, который их объединяет. На сегодня есть около трех тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За счет строительства новых домов и выкупа жилья на вторичном рынке мы планируем, что около 60% семей до 2025 года получат свое жилье", - подытожил председатель межнационального комитета.21 апреля 2014 года президент России подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Репатрианты в Симферополе получили более 9 млн рублей матпомощиРепатриантам Крыма выделят деньги на строительство жильяСемь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, крымские татары, жилье, жилье в крыму, жилье для репатриантов, айдер типпа, крым многонациональный, нацвопрос в крыму
Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму

В Крыму за два года планируют обеспечить жильем 60% нуждающихся репатриантов

20:52 19.04.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяНовый дом для репатриантов построили в Симферополе
Новый дом для репатриантов построили в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Около трех тысяч семей репатриантов в Крыму нуждаются в улучшении жилищных условий, эту потребность к 2025 году закроют на 60% за счет строительства новых домов и выкупа вторичного жилья для реабилитированных граждан. Об этом рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа в пресс-центре РИА Новости Крым.

Новые дома для репатриантов

По словам главы профильного комитета, в прошлом году в эксплуатацию введены новые многоквартирные дома для репатриантов в Керчи, Симферополе и Сакском районе. В ближайшее время планируют заселить еще два дома на 72 квартиры каждый в Симферополе и Красноперекопске.
"Сейчас оформляются за муниципалитетами права собственности, и в ближайшее время будут заключены договоры социального найма с гражданами", - уточнил Типпа.
Также в этом году планируется завершение строительства многоэтажек в Бахчисарае и Джанкое, в 2024-ом - в Феодосии, Саках, алушинском Малом Маяке, Ленинском районе и Керчи. До 2026 года еще один дом построят в Ялте. Федеральное финансирование на эти объекты Крым получает в полном объеме.
"По итогам года освоили более 4 млрд рублей на все объекты по программе обустройства. Речь идет о представителях всех реабилитированных народов, не только о крымских татарах, но и об армянах, болгарах, греках, немцах - всех, кто был депортирован в годы войны", - пояснил глава профильного комитета.

Выкуп жилья на вторичном рынке

"Кроме того, работает республиканская программа по выкупу жилья на вторичном рынке. В прошлом году мы приобрели жилье на 30 млн рублей в муниципалитетах Раздольненского, Первомайского, Советского, Нижнегорского, Бахчисарайского районов", - продолжил Типпа.
Эту работу продолжают и в этом году, чиновникам предстоит освоить еще 72 млн рублей. В выкупе жилья для депортированных реабилитированных граждан принимают долевое участие муниципалитеты, и уже сейчас ими поданы соответствующие заявки.
"Муниципалитеты ведут реестры, также есть крымский реестр, который их объединяет. На сегодня есть около трех тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За счет строительства новых домов и выкупа жилья на вторичном рынке мы планируем, что около 60% семей до 2025 года получат свое жилье", - подытожил председатель межнационального комитета.
21 апреля 2014 года президент России подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.
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