https://crimea.ria.ru/20230419/zhile-repatriantam-skolko-kvartir-vykupyat-i-postroyat-v-krymu-1128268436.html

Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму

Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму

Около трех тысяч семей репатриантов в Крыму нуждаются в улучшении жилищных условий, эту потребность к 2025 году закроют на 60% за счет строительства новых домов РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T20:52

2023-04-19T20:52

2023-04-19T20:52

крым

новости крыма

крымские татары

жилье

жилье в крыму

жилье для репатриантов

айдер типпа

крым многонациональный

нацвопрос в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/13/1121481782_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0f6001a27b89e72b4ceef2a68656cc25.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Около трех тысяч семей репатриантов в Крыму нуждаются в улучшении жилищных условий, эту потребность к 2025 году закроют на 60% за счет строительства новых домов и выкупа вторичного жилья для реабилитированных граждан. Об этом рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа в пресс-центре РИА Новости Крым.Новые дома для репатриантовПо словам главы профильного комитета, в прошлом году в эксплуатацию введены новые многоквартирные дома для репатриантов в Керчи, Симферополе и Сакском районе. В ближайшее время планируют заселить еще два дома на 72 квартиры каждый в Симферополе и Красноперекопске."Сейчас оформляются за муниципалитетами права собственности, и в ближайшее время будут заключены договоры социального найма с гражданами", - уточнил Типпа.Также в этом году планируется завершение строительства многоэтажек в Бахчисарае и Джанкое, в 2024-ом - в Феодосии, Саках, алушинском Малом Маяке, Ленинском районе и Керчи. До 2026 года еще один дом построят в Ялте. Федеральное финансирование на эти объекты Крым получает в полном объеме.Выкуп жилья на вторичном рынке"Кроме того, работает республиканская программа по выкупу жилья на вторичном рынке. В прошлом году мы приобрели жилье на 30 млн рублей в муниципалитетах Раздольненского, Первомайского, Советского, Нижнегорского, Бахчисарайского районов", - продолжил Типпа.Эту работу продолжают и в этом году, чиновникам предстоит освоить еще 72 млн рублей. В выкупе жилья для депортированных реабилитированных граждан принимают долевое участие муниципалитеты, и уже сейчас ими поданы соответствующие заявки."Муниципалитеты ведут реестры, также есть крымский реестр, который их объединяет. На сегодня есть около трех тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За счет строительства новых домов и выкупа жилья на вторичном рынке мы планируем, что около 60% семей до 2025 года получат свое жилье", - подытожил председатель межнационального комитета.21 апреля 2014 года президент России подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Репатрианты в Симферополе получили более 9 млн рублей матпомощиРепатриантам Крыма выделят деньги на строительство жильяСемь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымские татары, жилье, жилье в крыму, жилье для репатриантов, айдер типпа, крым многонациональный, нацвопрос в крыму