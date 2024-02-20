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Новый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Новый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии
Новый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Новый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии
72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморском, готов на 75%. Объект презентовали журналистам во... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T17:14
2024-02-20T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. 72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморском, готов на 75%. Объект презентовали журналистам во вторник.Новый дом в Феодосии"Готовность объекта составляет 75%. На данный момент ведутся работы по штукатурке стен, устройству фасада и монтажу газопровода. Планируемый срок сдачи объекта – декабрь 2024 года. Сумма контракта – 260,679 млн рублей", – сообщили журналистам в рамках презентации.По словам заведующей сектором по вопросам межнациональных отношений феодосийской администрации Марины Середенко, строительство этого объекта позволит закрыть более 40% потребности в жилье среди феодосийских семей из числа репатриантов.Кроме того, по словам завсектором, репатрианты получают земельные участки на территории Феодосийского округа, а в местах их компактного проживания за десять лет удалось не только починить дороги, установить спортивные площадки, но даже возвести новую мечеть и детский сад – строительство двух этих объектов завершается в поселке Насыпном. Сейчас также продолжается работа по догазификации домовладений.Жилье для репатриантов в КрымуПо данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК, в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию еще одну 72-квартирную многоэтажку в Джанкое. Всего же с 2014 года в республике 1 028 "очередников" из числа реабилитированных граждан получили собственное жилье в Крыму."486 реабилитированным гражданам выделено около 8,03 млн рублей на компенсацию за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. 852 семьям оказана единовременная материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья на общую сумму 167,0 млн рублей", – добавили в профильном комитете.Строительство жилья для репатриантов ведется по направлению "Обеспечение межнационального согласия" госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Более 1200 семей репатриантов обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы, сообщал ранее председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.21 апреля 2014 года президент России подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантовРепатрианты в Симферополе получили более 9 млн рублей матпомощи
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феодосия, жилье в крыму, жилье для репатриантов, новости крыма, крым, соцзащита, приморское
Новый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии

Дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском готов на 75% – власти

17:14 20.02.2024 (обновлено: 17:17 20.02.2024)
 
© Администрация Феодосии72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Администрация Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. 72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморском, готов на 75%. Объект презентовали журналистам во вторник.

Новый дом в Феодосии

"Готовность объекта составляет 75%. На данный момент ведутся работы по штукатурке стен, устройству фасада и монтажу газопровода. Планируемый срок сдачи объекта – декабрь 2024 года. Сумма контракта – 260,679 млн рублей", – сообщили журналистам в рамках презентации.
По словам заведующей сектором по вопросам межнациональных отношений феодосийской администрации Марины Середенко, строительство этого объекта позволит закрыть более 40% потребности в жилье среди феодосийских семей из числа репатриантов.

"У нас на сегодняшний день в общем списке реабилитированных народов Крыма, нуждающихся в улучшении жилищных условий, находится 165 семей. В строящемся доме будет 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных и еще 18 трехкомнатных. Таким образом, 72 семьи получат ключи от этих квартир. Фактические работы завершатся в конце 2024 года, а новоселье люди отметят в начале 2025-го или даже раньше ", – сказала Середенко.

Кроме того, по словам завсектором, репатрианты получают земельные участки на территории Феодосийского округа, а в местах их компактного проживания за десять лет удалось не только починить дороги, установить спортивные площадки, но даже возвести новую мечеть и детский сад – строительство двух этих объектов завершается в поселке Насыпном. Сейчас также продолжается работа по догазификации домовладений.
© Администрация Феодосии72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
1 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Администрация Феодосии
© Администрация Феодосии72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
2 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Администрация Феодосии
© Администрация Феодосии72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
3 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Администрация Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
4 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
© Telegram-канал Моя Феодосия Z72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
5 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
1 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Администрация Феодосии
2 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Администрация Феодосии
3 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Администрация Феодосии
4 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
5 из 5
72-х квартирный дом для репатриантов в феодосийском поселке Приморском
© Telegram-канал Моя Феодосия Z

Жилье для репатриантов в Крыму

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК, в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию еще одну 72-квартирную многоэтажку в Джанкое. Всего же с 2014 года в республике 1 028 "очередников" из числа реабилитированных граждан получили собственное жилье в Крыму.
"486 реабилитированным гражданам выделено около 8,03 млн рублей на компенсацию за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. 852 семьям оказана единовременная материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья на общую сумму 167,0 млн рублей", – добавили в профильном комитете.
Строительство жилья для репатриантов ведется по направлению "Обеспечение межнационального согласия" госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Более 1200 семей репатриантов обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы, сообщал ранее председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.
21 апреля 2014 года президент России подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.
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