https://crimea.ria.ru/20240220/novyy-dom-repatriantam-kak-idet-stroitelstvo-v-feodosii-1135100910.html

Новый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии

Новый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Новый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии

72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморском, готов на 75%. Объект презентовали журналистам во... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T17:14

2024-02-20T17:14

2024-02-20T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. 72-х квартирный дом для репатриантов, строительство которого ведется в феодосийском поселке Приморском, готов на 75%. Объект презентовали журналистам во вторник.Новый дом в Феодосии"Готовность объекта составляет 75%. На данный момент ведутся работы по штукатурке стен, устройству фасада и монтажу газопровода. Планируемый срок сдачи объекта – декабрь 2024 года. Сумма контракта – 260,679 млн рублей", – сообщили журналистам в рамках презентации.По словам заведующей сектором по вопросам межнациональных отношений феодосийской администрации Марины Середенко, строительство этого объекта позволит закрыть более 40% потребности в жилье среди феодосийских семей из числа репатриантов.Кроме того, по словам завсектором, репатрианты получают земельные участки на территории Феодосийского округа, а в местах их компактного проживания за десять лет удалось не только починить дороги, установить спортивные площадки, но даже возвести новую мечеть и детский сад – строительство двух этих объектов завершается в поселке Насыпном. Сейчас также продолжается работа по догазификации домовладений.Жилье для репатриантов в КрымуПо данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК, в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию еще одну 72-квартирную многоэтажку в Джанкое. Всего же с 2014 года в республике 1 028 "очередников" из числа реабилитированных граждан получили собственное жилье в Крыму."486 реабилитированным гражданам выделено около 8,03 млн рублей на компенсацию за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. 852 семьям оказана единовременная материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилья на общую сумму 167,0 млн рублей", – добавили в профильном комитете.Строительство жилья для репатриантов ведется по направлению "Обеспечение межнационального согласия" госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Более 1200 семей репатриантов обеспечат квартирами до конца реализации соответствующей госпрограммы, сообщал ранее председатель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Айдер Типпа.21 апреля 2014 года президент России подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ принят "в целях устранения последствий незаконной депортации с территории" Крыма и стал символом укрепления межнационального мира и согласия на полуострове. В Крыму работает целый перечень программ поддержки реабилитированных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят увеличить расходы на обустройство репатриантовРепатрианты в Симферополе получили более 9 млн рублей матпомощи

https://crimea.ria.ru/20230419/zhile-repatriantam-skolko-kvartir-vykupyat-i-postroyat-v-krymu-1128268436.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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