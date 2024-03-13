https://crimea.ria.ru/20240313/v-krymu-startoval-krupneyshiy-grazhdanskiy-forum-10-let-v-rossii-1135616083.html

В Крыму стартовал крупнейший Гражданский форум "10 лет в России"

В Крыму стартовал крупнейший Гражданский форум "10 лет в России" - РИА Новости Крым, 13.03.2024

В Крыму стартовал крупнейший Гражданский форум "10 лет в России"

В Симферополе начал работу первый в истории российского Крыма масштабный Гражданский форум "10 лет в России", посвященный юбилею Крымской весны. В мероприятии... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T13:23

2024-03-13T13:23

2024-03-13T13:28

10 лет крымской весне

крым

новости крыма

общество

гражданский форум "10 лет в россии"

сергей аксенов

общественная палата крыма

александр форманчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе начал работу первый в истории российского Крыма масштабный Гражданский форум "10 лет в России", посвященный юбилею Крымской весны. В мероприятии принимают участие более 600 человек – руководители органов власти Крыма, главы местных администраций, представители духовенства, общественных организаций и национально-культурных автономий республики.Форум начался с выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и артистов государственного академического театра "Русская песня", которые в эти дни представляют в Крыму народную мистерию "В Россию верим". Певица подчеркнула, что Крым всегда был российским."Это огромная межнациональная земля, здесь представлены разные национальности, разные вероисповедания – и нам не тесно, нам есть чем заниматься. Крым – наш, и никто не отдаст ни одной пяди. Мы проехали по Крыму, по селам, по городкам – везде залы полные, и народ единодушно аплодировал нам и понимал, что мы с ними смотрим в одном направлении, дышим одним воздухом и вместе движемся к нашей победе", – сказала Бабкина.Глава республики Сергей Аксенов, обращаясь к участникам форума, отметил важную роль гражданского общества региона в событиях Крымской весны, дальнейшей интеграции республики в Россию и стремительном развитии региона в целом.По словам Аксенова, Крым сохраняет консолидацию, которая объединила народ в 2014 году, и жители региона каждый день своим трудом вносят вклад в победу России. Глава республики также отметил, что одной из ключевых задач гражданского общества в Крыму является всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.Председатель Общественной палаты республики Александр Форманчук в свою очередь отметил, что на Гражданском форуме планируется обсудить итоги 10 лет нахождения полуострова в составе РФ, стоящие перед общественными организациями региона задачи, меры поддержки участников СВО и их семей. Также планируется обсудить предстоящие президентские выборы, которые, по его словам, являются для Крыма и России в целом "настоящим гражданским экзаменом".Форманчук добавил, что Общественная палата Крыма за прошедшие 10 лет стала действенным институтом диалога между обществом и властью и органически вписалась в политическую систему республики.Читайте также на РИА Новости Крым: В России напишут первый научный труд о роли Крымской весны для РФ и мира Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны Иностранцы после визита в Севастополь: здесь люди живут в согласии и мире

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, общество, гражданский форум "10 лет в россии", сергей аксенов, общественная палата крыма, александр форманчук