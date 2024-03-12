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В России напишут первый научный труд о роли Крымской весны для РФ и мира

В России напишут первый научный труд о роли Крымской весны для РФ и мира - РИА Новости Крым, 12.03.2024

В России напишут первый научный труд о роли Крымской весны для РФ и мира

События Русской весны в Севастополе и Крыму в 2014 году запустили национальные и глобальные процессы, изменившие не только Россию, но и весь мир. Это требует... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T20:17

2024-03-12T20:17

2024-03-12T20:17

10 лет крымской весне

крымская весна

мнения

севастополь

крым

москва

санкт-петербург

волгоград

краснодар

симферополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. События Русской весны в Севастополе и Крыму в 2014 году запустили национальные и глобальные процессы, изменившие не только Россию, но и весь мир. Это требует глубокого анализа и, как итог, написания большого совместного научного труда российскими учеными. К такому мнению пришли участники научно-практической конференция "Русская весна": 10 лет исторического выбора", которая открылась в Севастополе 12 марта.По словам доктора политических наук, политолога, и. о. ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, митинг 23 февраля в Севастополе, а затем митинг 26 февраля в Симферополе в 2014 году, стали событиями, которые запустили необратимые национальные и глобальные процессы, ставшие драйверами формирования многополярного мира с достойной ролью в нем самодостаточной России.Русская весна, по мнению Нечаева, это не только история возвращения Севастополя и Крыма в Россию, но и начавшееся после героическое сопротивление в Донбассе, и вообще весь социальный подъем, возникший в российском обществе, что достойно большего внимания и глубокого анализа.По мнению директора Института российской истории РАН (Москва), доктора исторических наук Юрия Петрова, события Русской весны в Крыму по своему характеру и силе воздействия на общество в России сравнимы с Переяславской радой 1954 года, от которой пытаются сейчас отречься на Украине и событиями 1783 года, когда Екатерина II взяла Крым под российский протекторат.При этом до сих пор нет серьезного научного труда, который не просто вобрал бы в себя хронологию событий Русской весны – такие уже существуют – а представлял бы серьезный анализ запущенных процессов и подытоживал славное десятилетие.По словам сенатора РФ, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерины Алтабаевой, на конференции в Севастополе будет дан старт большой последующей работы."Это определенный этап. За тем, что мы сделаем сегодня, обязательно нужно дальше продолжать изучение Русской весны. Нужно документы изучать, нужно их собирать и не утерять. Потому что 10 лет прошло, и уже есть коллеги, которые ушли из жизни. Есть то, что, казалось, забылось. Вот этого нельзя допустить", – сказала сенатор журналистам.Она также отметила, что одна из важнейших целей проходящей конференции – добиться, чтобы переживания, эмоции и, главное знания участников Русской весны и профессионалов из научного сообщества, которые в своих докладах рассказывают о сути и значимости событий десятилетней давности, стали достоянием молодых людей, дошла до их сердец.Научно-практическая конференция "Русская весна": 10 лет исторического выбора", посвященная десятилетию возвращения города федерального значения Севастополя и Республики Крым в состав России проходит 12–13 марта на базе Севастопольского государственного университета.Участниками мероприятия стали представители городской власти и флота, а также исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Симферополя, Луганска, Мариуполя, Мелитополя, Херсона.Читайте также на РИА Новости Крым:Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны Позывной "Крым": как Крымская весна изменила судьбу мальчишки Доброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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