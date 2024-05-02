Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240502/sily-pvo-sbili-12-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rossii-1136980384.html
Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России
В ночь на четверг, 2 мая, силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T07:41
2024-05-02T07:41
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
министерство обороны рф
пво
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882689_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_f5b6eeaa119ce814958852ff180787ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 2 мая, силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что пять дронов были сбиты над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причинаРоссийские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882689_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4d44bd3845053ecd5284c7b930ce6c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность, министерство обороны рф, пво, украина, россия
Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России

12 украинских беспилотников сбиты над регионами России в ночь на четверг

07:41 02.05.2024
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 2 мая, силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотников", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пять дронов были сбиты над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причина
Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьМинистерство обороны РФПВОУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо
09:34Половина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
09:17Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области
08:43Украина как государство окончательно умерла – Аксенов
08:31Имперская Византия и смысл в мелочах: как строят Новый Херсонес
08:03Когда расследуют трагедию в Доме профсоюзов Одессы - Мирошник
07:41Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России
07:19Массовая гибель пчел в Крыму: что это значит и к чему приведет – эксперт
06:52Нацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая
06:20ВСУ атаковали объекты энергетики в Смоленской и Орловской областях
06:03Десять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
00:01Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая
00:00Какой сегодня праздник: 2 мая
21:55Главное за день: 1 мая
21:47Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
20:32Аксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
20:18Смертельное ДТП в Крыму: семья с ребенком попала под поезд на переезде
19:47Артиллерийская стрельба будет слышна в порту Новороссийска
19:22Законопроект об иноагентах в Грузии принят во втором чтении
18:48Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия
Лента новостейМолния