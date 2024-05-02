https://crimea.ria.ru/20240502/sily-pvo-sbili-12-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rossii-1136980384.html

Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России

В ночь на четверг, 2 мая, силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T07:41

2024-05-02T07:41

2024-05-02T07:41

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

министерство обороны рф

пво

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 2 мая, силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что пять дронов были сбиты над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причинаРоссийские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта

украина

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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность, министерство обороны рф, пво, украина, россия