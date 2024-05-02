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Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России
В ночь на четверг, 2 мая, силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T07:41
2024-05-02T07:41
2024-05-02T07:41
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 2 мая, силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что пять дронов были сбиты над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали объекты энергетики на территории Смоленской и Орловской областей России, пострадавших нет, но есть повреждения.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине прочат отставку министра обороны Умерова: в чем причинаРоссийские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность, министерство обороны рф, пво, украина, россия
Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над регионами России
12 украинских беспилотников сбиты над регионами России в ночь на четверг